Altro che crisi! Martina Grado e Giacomo Czerny, la coppia di Uomini e Donne, insieme in Liguria alle Cinque Terre!

Smentita completamente la crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado, che si sono conosciuti in una delle ultime edizioni di Uomini e Donne dove lui era il tronista. La corteggiatrice aveva saputo conquistarlo sin dall’inizio e tra loro è stato quasi un colpo di fulmine. Poi, la storia importante e la convivenza avvenuta quasi immediatamente all’uscita dal programma. Proprio come si era mostrato nel dating show di Maria De Filippi, Giacomo Czerny si è sempre mantenuto molto riservato riguardo alla loro relazione.

Uomini e Donne, ex tronista espluso è irriconoscibile: che fine ha fatto dopo anni/ Spuntano foto e video

E così ha fatto Martina Grado, che oggi è una personal trainer e gestisce i suoi profili social per il suo lavoro. Giacomo Czerny e la fidanzata sono stati anche tra gli invitati al matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ma in quell’occasione si sono scatenati grossi dubbi nel cuore dei fan: durante la cerimonia i due non sono mai comparsi insieme nelle foto facendo subito pensare ad una crisi in corso nella loro relazione. Nelle ultime ore, però, i sospetti sono rientrati: Martina Grado e Giacomo Czerny sono più felici che mai e stanno ancora insieme.

Sonia Lorenzini, sfogo dell'ex Uomini e Donne: "Essere influencer è un lavoro duro"/ Scoppia la polemica

Giacomo Czerny e Martina Grado in Liguria insieme: vacanza da sogno alle Cinque Terre

Quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado è una coppia matura, che sin dai primi momenti fuori da Uomini e Donne ha dimostrato di essere veramente intenzionata a portare avanti un grande amore. E da quel momento non si sono mai lasciati. Amatissimi dai fan, hanno fatto crollare l’ultima segnalazione di crisi dopo il matrimonio dei ‘colleghi’ di Uomini e Donne: sono in vacanza insieme in Liguria alle Cinque Terre, luogo d’origine del tronista videomaker. Ciò conferma ancora una volta che le coppie felici non mostrano sempre le proprie foto sui social, ma agiscono in maniera naturale e spesso lontano dai riflettori.