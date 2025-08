Uomini e Donne, la coppia composta da Giacomo Czerny e Martina Grado starebbe vivendo un momento di profonda crisi: cosa succede

Giacomo Czerny e Martina Grado sono una delle coppie più apprezzate del mondo di Uomini e Donne. La loro storia ha avuto inizio circa 4 anni fa ed è stata vissuta in modo del tutto diverso dalle coppie più note del programma. I due, infatti, hanno preferito tenersi lontani dal mondo dei social, vivendo la loro relazione in una privacy quasi totale. Negli ultimi tempi si è però iniziato a parlare di una crisi per la coppia, che non è mai stata confermata, almeno fino all’indiscrezione che arriva oggi.

Pare, infatti, che Giacomo e Martina stiano vivendo un periodo di profonda crisi, che potrebbe portarli a dirsi addio definitivamente. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che avrebbe contattato i diretti interessati a seguito di una segnalazione ricevuta da una fan della coppia.

Giacomo Czerny e Martina Grado di Uomini e Donne in un periodo difficile: cosa sta succedendo

Un utente ha fatto notare a Venza che Giacomo e Martina erano presenti al matrimonio di Paolo Crivellin e Angela Caloisi e che sono apparsi anche molti vicini e complici tra loro. L’esperto di gossip, di conseguenza, ha contattato Martina Grado che ha invece ammesso che la relazione con Giacomo sta vivendo un periodo di crisi: “a malincuore devo dire che i due ragazzi non stanno vivendo un bel momento. – ha scritto Venza sul suo profilo Instagram, per poi aggiungere che – a differenza di altri non fanno teatrini sui social e cercano di risolvere le loro cose in privato. Semmai non dovessero recuperare l’armonia e la serenità che ogni coppia merita, saranno direttamente loro a dirlo pubblicamente! Ma io son fiducioso”. Capita, d’altronde, a tutte le coppie di vivere momenti difficili, ma se l’amore è solido, Giacomo Czerny e Martina Grado ne usciranno più forti di prima.

