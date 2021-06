Giacomo Czerny e Martina Grado “Prima lite? Colpa di Temptation Island”/ “Lui ha…”

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla scelta di Giacomo Czerny a Uomini e donne, ricaduta su Martina Grado. La novella coppia ha però deciso di regalare ai fan alcuni retroscena su quel momento tanto atteso e anche di raccontare qualcosa su quanto accaduto dopo. Nel corso di una diretta con i fan su Instagram, si sono fatti “intervistare” da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, altra coppia nata a Uomini e Donne, e proprio Giacomo ha voluto raccontare un aneddoto sulla scelta: “Siamo rimasti chiusi nel residence finché la scelta non è andata in onda. Ci siamo conosciuti meglio. Però un giorno c’era il Milan, la partita più importante della stagione e non me l’ha fatta guardare. Non intenzionalmente, lei si è messa a guardarla di fianco a me. Però girava in mutande per la stanza e io non riuscivo più a guardare la partita.”

Giacomo e Martina a Temptation Island dopo Uomini e Donne? La loro risposta

In molti si sono chiesti se la novella coppia possa essere una delle partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island. Stando a quanto Martina e Giacomo hanno raccontato, le possibilità sono effettivamente poche. Tant’è che la prima lite è nata proprio parlando del programma: “Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo. – ha ammesso Martina, spiegando – Solo che una volta abbiamo parlato di cosa ne pensavamo. Lui mi ha risposto “non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché 20 giorni circondato da belle fighe…“. Come fai a dire così? Vuol dire che se tu ti trovi in locale circondato da fighe… Io quando sono presa da una persona le altre nemmeno le guardo. Lui che mi risponde così, no bello eh.” Giacomo ci ha infine scherzato su: “So già che se lo facessimo io alla fine non farei niente e lei, invece…”.

