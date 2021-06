Giacomo Czerny “Io e Martina Grado abbiamo pianto disperati”/ “Ci siamo separati e..”

Giacomo Czerny e Martina Grado continuano ad amarsi dopo Uomini e donne e il loro amore va a gonfie vele tanto che è lui oggi che racconta di un momento difficile vissuto dalla coppia proprio in occasione del loro primo distacco. Ad un mese circa da quanto è accaduto nello studio di Uomini e donne con la scelta fatta dal tronista e dal sì della corteggiatrice, proprio il biondino racconta del loro primo distacco dopo una sorta di convivenza post scelta: “Di momenti impressi nella memoria con Martina ne ho tanti, tutti belli.. Ve ne racconto uno. Quando per la prima volta ci siamo separati per qualche giorno e io stavo per salire in macchina, ho realizzato qualcosa. Lei piangeva. Io dopo. Ce l’ho impresso perché anche se eravamo tristi è stata una tristezza bella. Lì ho capito che non riuscivo a staccarmi da lei. Lì ho capito il guaio”.

Giacomo Czerny racconta un aneddoto su Martina

A quanto apre questa è un’ammissione bella e buona del forte sentimento che prova per la bella Martina Grado, l’ex tronista Giacomo Cerny e i fan non potrebbero esserne più contenti soprattutto alla luce degli ultimi esiti delle storie dei protagonisti di Uomini e donne. Come se questo non bastasse, il bel biondino poi rincara la dose e rilancia: “È una questione di sentire. A volte mi fermo a guardarle e a chiedermi se è tutto vero. Fatico a pensarla. Fatico a guardarla. Fatico perché è tanto. Non mi aspettavo tutto questo e neanche me lo immaginavo”. I due potrebbero quindi presto andare a vivere insieme magari proprio a Roma visto che Giacomo ha ricevuto una proposta di lavoro da Maria de Filippi, se son rose…

