Giacomo Czerny, lite con Carolina a Uomini e Donne/ Lei: “Vuoi una bambola…”

Carolina e Giacomo Czerny non riescono a trascorrere una tranquilla puntata di Uomini e Donne. Dopo l’ultima esterna durante la quale il tronista le aveva chiesto se fosse innamorata di lui, Carolina ha pianto in studio. Le lacrime della corteggiatrice sono state viste dal tronista il quale, dopo il momento dedicato a Samantha Curcio e ai suoi corteggiatori, ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare un po’ con lei. Carolina ha così ammesso di essere infastidita da alcuni atteggiamenti di Giacomo da cui non si sentirebbe totalmente apprezzata. In particolare, Carolina ha tantissimi dubbi per l’interesse mostrato da Giacomo per l’altra Carolina e Martina, ma le lacrime della corteggiatrice non convincono il tronista.

CAROLINA CONTRO GIACOMO CZERNY, ADDIO A UOMINI E DONNE?

Giacomo Czerny si mostra infastidito dalle lacrime di Carolina. “Non capisco adesso cosa ci possa essere, capisco che una persona possa rimanerci male, ma…“, afferma il tronista. “E’ a livello personale la cosa…”, risponde la corteggiatrice che poi, di fronte all’insistenza del tronista, aggiunge – “Vuoi una bambola che faccia quello che vuoi“. Tra Carolina e Giacomo, dunque, continuano ad esserci varie incomprensioni. Carolina, tuttavia, si è già sbilanciata ammettendo di provare un sentimento importante. Deciderà di restare in trasmissione provando a superare i vari problemi o deciderà di buttare la spugna lasciando la trasmissione? Il tronista, tuttavia, difficilmente lascerà andare Carolina con cui c’è stato anche un bacio a telecamere spente.



