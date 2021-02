Giacomo Czerny, nuovo tronista di Uomini e Donne/ “Amo discutere perchè…”

Giacomo Czerny comincia ufficialmente la sua avventura sul trono di Uomini e Donne. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani e Maurizio alle prese con una foto a petto nudo che il cavaliere ha inviato alla dama di Torino, Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti. Il primo ad entrare in studio è Giacomo, un 25enne che videomaker che ha realizzato da solo il video di presentazione portandosi a casa i complimenti di Maria De Filippi. “Troppo lungo, forse, ma le immagini sono belle“, ammette il nuovo tronista di Uomini e Donne che riceve anche gli auguri di Gemma Galgani mentre Tina Cipollari lo mette in guardia. “Stai attento perchè lei ha avuto una storia con un 26enne”, ironizza la bionda opinionista facendo divertire Giacomo. “Volevo farti ambientare in questa gabbia di matti”, aggiunge ancora Maria De Filippi.

Chi è Giacomo Czerny, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Cresciuto con la passione per il cinema che ha trasformato in un lavoro diventando un videomaker, Giacomo racconta di dare una grande importanza all’amicizia. “L’amicizia per me è fondamentale. Sono un ragazzo timido e allo stesso tempo sono molto socievole. So che può sembrare un contrasto, ma io vivo di contrasti e contraddizioni. Ho diverse sfaccettature nel mio carattere. Amo discutere perché penso che dalla discussione e dal dialogo possa nascere sempre un punto diverso da quello che hai”, racconta il nuovo tronista di Uomini e Donne che confessa di volere accanto una ragazza semplice. Per Giacomo, però, non è ancora arrivato il momento di conoscere le sue corteggiatrici.





