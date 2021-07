Giacomo Czerny rifiuta il lavoro offerto da Maria De Filippi/ L’ex Uomini e Donne…

Giacomo Czerny è stato uno dei tronisti più amati della scorsa stagione di Uomini e Donne concludendo il suo percorso con la scelta di Martina Grado con cui è felicemente fidanzato e sta trascorrendo l’estate. Il giorno della scelta, Giacomo aveva ricevuto un’importante offerta di lavoro da Maria De Filippi. Videomaker di professione, Giacomo aveva colpito la conduttrice realizzando personalmente il suo video di presentazione. Il lavoro fatto aveva conquistato la De Filippi che gli aveva offerto un posto nella sua redazione. Offerta che, tuttavia, l’ex tronista ha deciso di rifiutare. A svelarlo è stato lo stesso Czerny in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Giacomo, per lavorare con Maria De Filippi, avrebbe avuto come base Roma. L’ex tronista, tuttavia, sta pensando di trasferirsi a Milano per poter vivere più assiduamente la sua storia con Martina.

Giacomo Czerny: “Ecco perché ho detto no a Maria De Filippi”

Giacomo Czerny ha detto no a Maria De Filippi per amore della sua Martina. “Ci abbiamo riflettuto: tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta”, ha spiegato l’ex tronista. “A settembre, quindi, non andrò a Roma. Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta”, ha aggiunto ancora Giacomo che ha poi ringraziato il programma per avergli cambiato la vita.

