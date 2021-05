Giacomo Czerny “Scherzo di Martina a Uomini e donne..”/ “Non so se accetterò lavoro”

Ed ecco le prime rivelazioni di Giacomo Czerny che a 10 giorni dalla scelta non fa altro che confermare il suo interesse per Martina Grado ma, soprattutto, quello che ha visto e scoperto di lei a telecamere spente. Non è la prima volta che chiuso il programma i giovani tronisti si trovano in difficoltà ma è vero anche che queste ‘scoperte’ spesso hanno rovinato rapporti che sembravano essere costretti a durare una vita. Fino a questo momento per Giacomo Czerny non è cambiato molto, anzi. Il bel biondino ha trovato Martina carina, forte e complice e la loro alchimia è alle stelle. Ancora i problemi però ci sono a cominciare da quelli legati alla distanza. I primi giorni d’amore adesso lasceranno il posto proprio alla questione lontananza che potrebbero peggiorare se il tronista accettasse il lavoro che Maria de Filippi gli ha offerto in quanto videomaker.

Giacomo Czerny ha deciso di scegliere Martina Grado dopo lo scherzo a Uomini e donne

Dalle sue prime parole rilasciate a Uomini e donne Magazine lui stesso non ha ancora confermato che ci sarà questo trasloco e nemmeno se ha accettato o meno il lavoro nella redazione di Maria de Filippi. E con Martina? Lui stesso ha spiegato: “Ritrovarci completamente soli è stato un mix di stupore e curiosità.. È stato strano, ma in senso liberatorio. Tutte le cose che abbiamo vissuto all’interno del programma si sono rivelate ancora più forti, perché riesci a sprigionare tutto quello che hai sentito durante il percorso, senza freni. Quello che stiamo vivendo è una conferma di tutto ciò che speravamo e credevamo”. Infine, Giacomo stesso rivela che fino all’ultima esterna non aveva ancora deciso chi scegliere ma quando lei gli ha fatto lo scherzo facendogli credere che non si sarebbero rivisti, lui si è sentito morire.

