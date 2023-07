Giacomo Czerny: “Sono entrato in un loop, non ho più energie”/ L’ex di Uomini e Donne in crisi: “Non riesco…”

Giacomo Czerny, momento difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne: lo sfogo

Non è un periodo facile per Giacomo Czerny. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti di qualche anno fa, quando nello studio di Canale 5 scelse Martina Grado, con la quale è ancora oggi fidanzato. Negli ultimi tempi Giacomo si è mostrato poco attivo su Instagram, motivo per il quale qualche fan ha iniziato a chiedersi se fosse accaduto qualcosa. A questa domanda ha risposto nelle ultime ore proprio l’ex tronista, rendendosi protagonista di un lungo sfogo su Instagram.

“Per me è un periodo in cui mi mancano le energie.” ha spiegato subito Giacomo; “Voi, spesso mi scrivete: ‘Perché non sei più spesso attivo come prima? Perché metti meno storie? Perché metti meno storie con Marti?’, tutte queste cose qua. Ed è vero. Da un anno a questa parte io mi sono un po’ rinchiuso dentro il mio lavoro.” ha aggiunto l’ex tronista, come riporta IsaeChia.

Giacomo Czerny, crollo su Instagram: “Vorrei ritrovare la voglia che avevo prima”

L’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny ha continuano il suo sfogo senza filtri. Ai tanti fan che hanno chiesto informazioni su cosa gli stesse accadendo, lui ha risposto: “Milioni di cose a cui devono far fronte tutti, problemi normali. Solo che sono entrato in un loop in cui non ho più energie. Ma non le energie fisiche, bensì quelle di voler fare, voler fare quello che ti piace, di seguire i tuoi progetti o fare altre cose.” Così ha concluso: “Non riesco a trovare più quell’energia di voler fare mille cose ed è strano per me. Perché io sono uno di quelli che non si ferma mai. […] Ho iniziato a perdere il piacere di fare tutte queste cose perché sono stanco. Io vorrei ritrovare quell’energia che avevo prima, di voler fare mille cose perché mi piace condividere, mi piace parlare. E vorrei solo ritrovare quella voglia.”

