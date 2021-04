GIACOMO CZERNY, UOMINI E DONNE/ Carolina: “Non voglio piangere”. Martina…

Giacomo Czenrny non accetta le critiche di Carolina. “Ieri ti ho vista schierarsi dalla parte di Eugenia, ridevi e non pensavo che stessi male”, sbotta il tronista. “Non mi va di farmi vedere mentre piango. Non voglio farti vedere tutto. Se esci con Martina e la baci, io non voglio farti vedere le mie reazioni. In alcuni momenti penso anche di non piacerti”, replica Carolina. “Questa è una cavolata”, ribatte il tronista. Nel confronto tra Carolina e Giacomo s’intromette Martina. “Non mi porta in esterna perché mi dà più importanza”, dice Martina. A schierarsi dalla parte di Carolina che, in puntata, ha parlato di attacchi di panico, è la tronista Samantha Curcio. “Anch’io ho sofferto di attacchi di panico e più mi veniva da piangere più ridevo”, afferma la tronista. Mentre Carolina e Giacomo ballano, Martina lascia lo studio e viene inseguita da Giacomo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIACOMO CZERNY TRA CAROLINA E MARTINA

Puntata difficile quella di Uomini e Donne in onda oggi per Giacomo Czerny. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il tronista si ritroverà tra Carolina e Martina, le due corteggiatrici da cui è stato incuriosito sin dal primo giorno. Durante la puntata di oggi, Giacomo avrà un duro scontro con Carolina che, rimasta a casa per la seconda volta consecutiva, ha accusato il tronista di non essere realmente interessato a conoscerla dal momento che continuerebbe a lasciarla a casa per uscire con nuove corteggiatrici e la stessa Martina. “Hai detto parole importanti a Martina e le cose non mi passano così all’improvviso”, confessa Carolina. “Ieri abbiamo visto l’esterna con Martina e non mi hai detto una parola. Stavi pensando al discorso di altre persone invece di parlare con me”, ribatte il tronista.

GIACOMO CERZY RINCORRE MARTINA: LA CORTEGGIATRICE LASCIA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE

La puntualizzazione di Carolina manderà su tutte le furie Giacomo che si scaglierà contro la sua corteggiatrice con la quale, tuttavia, riuscirà ad avere un confronto grazie ad un ballo. Di fronte al ballo di Giacomo Czerny e Carolina, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, arriverà la puntuale reazione di Martina che lascerà lo studio. La corteggiatrice, raggiunta dal tronista dietro le quinte, spiegherà di non voler assolutamente lasciare la trasmissione, ma di aver lasciato lo studio per un momento di riflessione personale. Di fronte alle parole di Martina, Giacomo deciderà di restare con lei.

