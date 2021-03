Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ “Carolina e Martina? Sono in difficoltà, non…”

Giacomo Czerny non nasconde di essere profondamente in difficoltà nel suo percorso. Il tronista di Uomini e Donne si sta concentrando soprattutto sulla conoscenza con Carolina e Martina, le due corteggiatrici che, finora, lo hanno maggiormente incuriosito. Con Carolina ha ammesso che sta bene e di sentirsi a casa con lei considerandola, ad oggi, la sua preferita, ma anche con Martina sta instaurando un rapporto importante. Dopo aver messo in dubbio l’attrazione di Martina nei suoi confronti, Giacomo ha deciso di portarla nuovamente in esterna. Da soli, Martina ha tirato fuori una parte dolorosa della sua vita. “Nell’ultimo periodo la vita mi ha tolto tanto. Ho sempre ballato e lavorato per non pensare ai problemi”, ammette in esterna la corteggiatrice. In studio, ammette di avere voglia di “vivere Giacomo e non è vero che le farfalle nello stomaco non si provano più quando cresci”, aggiunge la corteggiatrice.

Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Alessio va via? Percorso in salita per la tronista..

GIACOMO CZERNY: “HO PAURA DI ESSERE FELICE”

Le stesse emozioni provate da Martina le ha provato anche Carolina che, dopo l’esterna, non ha fatto altro che pensare a Giacomo. Il tronista, da parte sua, al centro dello studio, ammette di essere molto in difficoltà. “Nella vita di tutti i giorni non sono abituato ad uscire contemporaneamente con due persone e faccio fatica a dire chi mi piace di più perchè mi piacciono entrambe” – spiega il tronista. “Tirano fuori cose diverse. Con Martina faccio discorsi più importanti, anche relativi al futuro mentre con Carolina affronto discorsi più semplici, ma sto bene così”, aggiunge ancora. Deciso a non forzare le cose, il tronista conclude: “Ho paura di essere felice”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Gemma apre la settimanaUomini e donne/ Anticipazioni registrazione 28 marzo: arriva un ex Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA