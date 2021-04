Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Carolina si sbilancia: “Provo un sentimento…”

Giacomo Cerny tra Martina Grado e Carolina Ronca nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista si sta ormai avviando verso la scelta e per giungere a quel momento senza dubbi ha deciso di concentrarsi solo sulle corteggiatrici citate mandando a casa l’altra Carolina. Giacomo ha più volte ammesso di provare un interesse sia nei confronti di Carolina che di Martina. Con quest’ultima, nella scorsa puntata di cui è stato protagonista, si è sbilanciato ammettendo di pensare a come sarebbe tra loro nella vita vera. Anche con Carolina, tuttavia, i bei momenti non mancano. Entrambe, tuttavia, pensano di non piacere abbastanza a Giacomo il quale sta provando a convincerle del contrario. Nella nuova puntata di Uomini e donne, il tronista sarà uscito con entrambe o avrà scelto di fare l’esterna solo con una delle due?

Carolina e la dichiarazione per Giacomo Czerny

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Carolina Ronca ha parlato del percorso come corteggiatrice ammettendo di provare un sentimento per Giacomo Czerny. “Provo realmente un sentimento per Giacomo Czerny. Siamo riusciti a superare le incomprensioni e sono felice”, ha detto la corteggiatrice spiegando di vederlo meglio accanto a Martina. “Accanto a lei lo vedo più sicuro, ma con me lo percepisco con più emozioni”, ha aggiunto Carolina che, pensando al suo passato, ha ammesso di aver sbagliato tanto, ma di aver imparato come rimediare ai propri errori. Quale sarà, dunque, la scelta di Giacomo? Sceglierà Martina come sostiene Carolina o il tronista smentirà la convinzione della Ronca? Lo scopriremo prossimamente.

