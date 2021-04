Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Elimina Carolina ed esce con Martina: “Esterna più..”

Dopo il momento dedicato a Biagio e Sara del trono over, la puntata di Uomini e Donne del 19 aprile è stato dedicato al trono classico. Al centro dello studio si è accomodato il tronista Giacomo Czerny che ha aperto il suo momento eliminando Carolina (non Carolina Ronca che, insieme a Martina Grado, continua a conoscere il tronista ndr). Carolina dai capelli castani è arrivata in trasmissione da poche puntate e il tronista, pur trovandola una ragazza interessante, decide di eliminarla. “Sei arrivata con due percorsi già avviati e non me la sento di cominciare una nuova conoscenza. Voglio concentrarmi su loro due che mi piacciono”, ammette Giacomo che poi si confronta con Carolina Rona e con Martina. L’esterna con quest’ultima, insieme al cane della corteggiatrice, viene definita dal tronista come “l’esterna più bella che abbiamo fatto finora”.

GIACOMO CZERNY TRA MARTINA E CAROLINA

Nonostante abbia fatto un’esterna importante con Giacomo Czerny coinvolgendo anche il suo cane, Martina ammette di aver paura in vista della scelta. Guardando l’esterna di Giacomo con Carolina, Martina si lascia andare ad una riflessione. “Sono convinta di prenderlo di testa, ma credo che i sentimenti siano di là” pensando che l’interesse di Giacomo per Carolina sia maggiore. Per rassicurarla, però, Maria De Filippi le svela un retroscena. “So che Giacomo avrebbe voluo baciarti, ma non l’ha fatto perchè aveva mal di testa”, dice la conduttrice trovando la conferma nel tronista che nega di non provare niente per Martina. “Ho paura che tu non possa sentire quello che sento io“, aggiunge ancora Martina che non nasconde di aver paura di soffrire.

