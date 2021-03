Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Feeling con Olga: “imbarazzato dal suo sguardo”

Dopo essere uscito con Martina e aver avuto con lei una dura discussione, Giacomo Czerny ha deciso di lasciare a casa le corteggiatrici con cui è già uscito per dedicarsi anche alle nuove ragazze. Nella puntata trasmessa il 25 marzo, il tronista di Uomini e Donne è così uscito con Olga. Nonostante fosse la prima esterna, il feeling tra Giacomo e la corteggiatrice è stato immediato. Al centro dello studio, seduti l’uno di fronte all’altra, Giacomo e Olga ribadiscono di essere profondamente interessati l’uno all’altra e di voler continuare a conoscere. Emozionata, Olga racconta i motivi che la spingono a portare avanti la conoscenza.

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Lite con Roberto e segnalazione su Alessio...

COLPO DI FULMINE TRA GIACOMO E OLGA?

“Sono contenta perchè se ti avessi conosciuto fuori da qui, la prima uscita sarebbe andata proprio così. Non abbiamo parlato di nessun dramma anche se non c’è nulla di male. Secondo me c’è tanta attrazione e complicità“, spiega Olga dopo aver visto l’esterna. Giacomo conferma: “C’è tanto feeling e quando mi guarda mi mette in difficoltà“. Olga spiega di essere stata colpita subito da Giacomo dopo aver visto la prima foto da tronista. “Mi hai colpito subito e sono contenta di aver avuto il coraggio per affrontare questa situazione”, svela la corteggiatrice che, dopo essersi laureata in economia sta studiando management. “Oltre ai nostri caratteri, credo che tra noi ci siano tante similitudini anche nei nostri stili di vita. Lo vedo ben inserito nel mio gruppo di amici”, afferma ancora la corteggiatrice.

LEGGI ANCHE:

MARIA TONA E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lui chiude: "Mi piace di più Federica..."Domenico, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Una signora vuole conoscerlo, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA