Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina e Carolina le sue preferite? Luisa…

Nuove esterne per Giacomo Czerny nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver conosciuto Vanessa che, dopo essere uscita in esterna con Massimiliano, si è dichiarata per quest’ultimo, il tronista 25enne videomaker è uscito con Martina e Carolina. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, sono state due esterne di conoscenza, ma che sono servite al tronista per capire cosa sta cercando nelle corteggiatrici. Martina e Carolina, pur essendo molto diverse caratterialmente, hanno colpito il tronista che, in studio, ammetterà di trovarle entrambe interessanti e di voler continuare a conoscerle. Discorso diverso, invece, per Luisa. La ragazza non ha colpito il tronista che, nella nuova puntata del dating show di canale 5, deciderà di eliminarla.

Giacomo Czerny: “Mi piacciono le ragazze semplici”

Il trono di Giacomo Czerny è appena cominciato, ma il tronista sa cosa sta cercando. All’appuntamento al buio si sono presentate diverse ragazze, tutte bellissime e molto diverse tra loro, ma Giacomo, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, dimostra di avere le idee chiare. “La semplicità mi colpisce. Non mi piacciono le ragazze eccessivamente appariscenti, sia nell’abbigliamento che negli atteggiamenti. Non deve essere silenziosa, adoro le ragazze con una bella parlantina“, ha spiegato il tronista. Per ora, Giacomo non ha perso la testa per nessuna ragazza. “Nessuna, per ora, ha fatto scattare il colpo di fulmine, ma non nego che alcune mi hanno ugualmente colpito fisicamente”, ha ammesso il tronista che ha poi aggiunto come, in passato, abbia perso la testa di fronte a situazioni complicate. “Quando una situazione è ingarbugliata vivo di più perchè rifletto, a volte perdo anche il sonno. In questi casi sento quella vitalità e motivazione che mi spingono a continuare a vivere il rapporto con una ragazza”, ha concluso.



