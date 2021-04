Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina è la sua preferita? “Sono confuso…”

Giacomo Czerny sempre più confuso. Il tronista di Uomini e Donne sta continuando a conoscere Martina e Carolina. Due ragazze molto diverse tra loro che, tuttavia, sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista. Sia con Martina che con Carolina c’è stato il bacio, ma con la Grado il rapporto pare aver raggiunto un livello più importante. “Ti vedo nella mia quotidianità, ed è una cosa bella”, ha dichiarato il tronista in una delle ultime esterna fatte ammettendo di essere anche molto confuso. “Io non so che fare. Perché mi fai stare bene“, ha poi aggiunto il tronista. Martina, da parte sua, ha ribadito il proprio interesse aggiungendo, a sua volta, di volere una storia fuori dal programma. Tuttavia, anche con Carolina, il rapporto sta diventando sempre più importante anche se quest’ultima è convinta di non essere la scelta.

I dubbi di Carolina su Giacomo Czerny

Carolina Ronca, i cui sentimenti per Giacomo Czerny stanno crescendo sempre di più, non riesce a cancellare i dubbi che ha in testa. La corteggiatrice, infatti, teme di dover lasciare il programma di Maria De Filippi senza il tronista. “Se riuscissi a capire cosa c’è tra di loro sarei più serena. All’inizio non vedevo nulla che potesse preoccuparmi, mentre adesso le cose sono cambiate. Ascolto molto ciò che dice Giacomo quando parla di lei, ed è proprio il suo ammettere di provare dei sentimenti nei suoi confronti che mi spaventa. Accanto a Martina vedo Giacomo più sicuro. Parlano molto bene insieme. Quando è con me lo percepisco con più emozioni come se perdesse un po’ quella sua razionalità”, ha ammesso Carolina a Uomini e Donne Magazine.

