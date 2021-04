Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina: “Ho toccato il fondo”. Lui “Fuori mi vedo..”

Due esterne per Giacomo Czerny nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo l’ampio momento dedicato a Gemma Galgani, Maria De Filippi invita Giacomo ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con Martina e una nuova ragazza. Si parte dall’esterna con Martina che è stata definita dalla corteggiatrice “una delle più belle” mentre Giacomo ammette di essere stato scosso dall’esterna fatta. Martina, infatti, in esterna si è raccontata a 360 gradi spiegando di aver messo sempre la vita degli altri davanti alla sua. “Ho toccato il fondo, ma mentre risalivo, mi sono ripromessa di mettere sempre me stessa davanti a tutto e che mi sarei ripresa gli anni persi“, ha detto Martina in esterna. “Un po’ mi sento in colpa perchè non ho mai dovuto lottare per ottenere qualcosa nella vita. Con te, fuori, mi ci vedo”, è stata la risposta di Giacomo.

La reazione di Carolina dopo l’esterna di Giacomo Czerny e Martina

L’esterna di Giacomo e Martina ha emozionato tutti i presenti nello studio di Uomini e Donne, ma ha anche scatenato la reazione di Carolina, convinta che il tronista abbia una preferenza per Martina. Secondo Carolina, infatti, Giacomo continuerebbe a lasciarla a casa per portare in esterna anche le nuove corteggiatrici non volendo rinunciare a vedere Martina. Giacomo è uscito anche con una ragazza nuova, Carolina, che a differenza dell’altra Carolina, è bruna. La scelta di Giacomo di lasciarla a casa per uscire con una nuova corteggiatrice ha fatto infuriare Carolina, presente sin dall’inizio del trono, convinta di non piacere totalmente al tronista.

