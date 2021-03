Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina piange: “Hai organizzato l’esterna per…”

Giacomo Czerny e Martina non riescono a trovare un punto d’incontro. Il tronista non si sente desiderato dalla corteggiatrice con cui ha vissuto un’esterna che non è andata nel migliore dei modi. Dopo aver cenato insieme, il tronista ha cercato il contatto fisico non trovando la stessa predisposizione da parte di Martina che ha continuato a parlare. Il tronista ha così accusato la corteggiatrice di non essere attratta da lui e, subito dopo l’esterna, Martina si è lasciata andare ad uno sfogo con la redazione. “Cosa devo fare per fargli capire che mi piace? Devo saltargli addosso?”, chiede tra le lacrime. In studio, Giacomo ribadisce il proprio punto di vista scontrandosi con Martina che afferma che lo sta corteggiando sin dall’inizio della sua avventura in trasmissione. “Mi hai organizzato l’esterna per farmi vedere come si corteggia”, sbotta Martina.

Maria Tona e Alessandro, Uomini e Donne/ "Mi ha chiesto di rifarmi il naso": Sperti..

GIANNI SPERTI DIFENDE MARTINA

Martina prova a far capire a Giacomo di essere molto attratta da lui, ma di non essere in grado di atteggiarsi per dimostrarglielo. Dopo aver ribadito il proprio interesse, invita il tronista a ballare e ad abbracciarla. “Non mi serve ora l’abbraccio”, sbotta Giacomo che rifiuta di ballare scatenando la rabbia di Gianni Sperti che accusa Giacomo di non riuscire ad andare avanti restando sulla propria posizione. La stessa Martina esorta Giacomo a chiudere tale capitolo e ad andare avanti, ma il tronista, almeno per il momento, non è della stessa opinione. Il feeling che i due avevano mostrato di avere sta lentamente scemando. Riusciranno a ritrovarsi?

LEGGI ANCHE:

SCELTA SABINA RICCI E CLAUDIO CERVONI A UOMINI E DONNE/ "Andiamo via insieme..."Damiano, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Amo le donne che mi mettono pressione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA