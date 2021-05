Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Scelta alle porte: Carolina e Martina…

La scelta di Giacomo Czerny è ormai alle porte. Il tronista di Uomini e Donne sceglierà la ragazza con cui iniziare un percorso di vita insieme senza telecamere tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il tronista, tuttavia, ha ancora molti dubbi al punto che, nel corso dell’ultima puntata del dating show di cui è stato protagonista, è stato fortemente attaccato dalle sue corteggiatrici. Secondo Carolina e Martina, infatti, dopo mesi dall’inizio del trono, dovrebbe avere già una preferenza. Giacomo, tuttavia, ha ribadito di stare bene con entrambe e di provare emozioni forti sia con Carolina che con Martina. Prima di arrivare alla scelta, infatti, Giacomo ha bisogno di sciogliere gli ultimi dubbi per non doversi pentire, in futuro, della scelta fatta. Le parole del tronista non sono piaciute alle corteggiatrici, ma a difenderlo è stato proprio Gianni Sperti.

Gianni Sperti difende Giacomo Czerny

Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Giacomo Czerny capendo i suoi dubbi di fronte ad una scelta importante. “Sta bene con entrambe e proprio per questo è difficile capirlo. Siete entrambe molto carine, e si vede che sta bene con voi”, ha sottolineato l’opinionista. Prima di annunciare ufficialmente il nome della ragazza che gli ha rubato il cuore, Giacomo nella nuova puntata di Uomini e Donne chiederà di poter trascorrere un’intera giornata con entrambe. Il momento fatidico andrà in onda oggi o sarà tutto rimandato alla prossima settimana? Lo scopriremo nel corso della puntata odierna non essendoci, per il momento, anticipazioni ufficiali su ciò che sarà trasmesso dalle 14.45 su canale 5.

