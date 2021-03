Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Snobba Carolina per Martina? Preferenza per…

Giacomo Czerny sempre più diviso tra Carolina e Martina. Nonostante le due corteggiatrici siano profondamente diverse l’una dall’altra, il tronista di Uomini e Donne prova interesse per entrambe. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nelle prossime puntate, Giacomo lascerà a casa Carolina preferendo uscire con Martina e altre corteggiatrici. Tra Carolina e Martina, tuttavia, chi è la preferita del tronista? A svelarlo è Martina Grado che, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, ha parlato del suo rapporto con il tronista lasciandosi andare anche ad alcune dichiarazioni sulla rivale.

Biagio Di Mauro, Uomini e Donne/ Chiude con Patrizia ed esce con Isabella: "Guardo.."

“Inizialmente l’impatto estetico. Poi mi sono rivista nelle contraddizioni che ha descritto nel suo carattere. È stimolante. Sono una che si annoia facilmente, ma con queste caratteristiche credo che con Giacomo sarà difficile. Mi piacciono le situazioni contorte. […] È difficile scoprirlo e questo stimola molto la mia curiosità”.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Hai usato e deriso Domenico"

CAROLINA E’ LA PREFERITA DI GIACOMO CZERNY?

La scelta di Giacomo Czerny è ancora lontana, ma secondo Martina, il tronista di Uomini e Donne ha già la sua preferita- nell’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, Martina, parlando della rivale Carolina, ha detto: “La sua presenza mi intimorisce. Vedo in lei una persona intelligente, con dei valori e una gran e bella ragazza. Penso che lui cerchi proprio questo e lo vedo anche molto preso da lei. Carolina si fa un pò più ammaliare da Giacomo, non ha la mia stessa corazza e lui di fronte a lei si sente più sicuro, quindi si lascia andare molto di più. A oggi, penso che la preferenza di Giacomo sia Carolina”. Lo stesso Giacomo, al magazine di Uomini e Donne, ha detto di vedere in Carolina la persona che si avvicina di più al suo prototipo di ragazza. Sarà davvero lei la sua preferita?

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Angela?

© RIPRODUZIONE RISERVATA