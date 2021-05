Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ “Sto bene con Carolina”. Martina sta male e…

Baci per Giacomo Czerny a poche settimane dalla scelta. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha accettato la decisione di aldo di conoscere altre persone, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ha chiamato al centro dello studio Giacomo che si è confrontato con Martina e Carolina. La scelta del tronista è ormai alle porte e, per essere sicuro di fare quella giusta, sta provando a vivere intensamente il rapporto con entrambe le corteggiatrici. Maria De Filippi ha così mandato in onda prima l’esterna con Carolina con la quale ha vissuto momenti molto emozionanti. Giacomo e Carolina hanno anche trascorso dei momenti senza telecamere nel corso dei quali ci sono stati dei baci. In studio, la reazione amara di Martina non si fa attendere.

LUCA CENERELLI ED ELISABETTA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: "Voglio un grande amore"

Giacomo Czerny, annuncio a Uomini e Donne: “La scelta è vicina”

Martina non nasconde l’amarezza per l’atteggiamento di Giacomo Czerny con cui ha, a sua volta, vissuto un’emozionante esterna che si è conclusa con un bacio. Sia Martina che Carolina spiegano di essere stanche e di volere una scelta il prima possibile. “Sono molto vicino alla scelta”, afferma il tronista. “Come fai a non sapere chi ti piace di più? Hai baciato entrambe più volte e hai vissuto cose belle con entrambe più volte”, puntualizza Carolina. “Il problema è quello. Siete entrambe due belle ragazze e per entrambe prova qualcosa”, commenta Gianni Sperti. Carolina, infastidita dalle attenzioni che Giacomo, poi, rivolge a Carolina, abbandona il centro dello studio, ma di fronte al fastidio del tronista, torna ad accomodarsi di fronte al tronista.

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci, Uomini e donne/ Andrea la corteggia: "Se non mi innamoro..."GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Baci con Aldo, ma spuntano Isabella e Sara...

© RIPRODUZIONE RISERVATA