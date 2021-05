Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Ultime esterne con Carolina e Martina?

Ultime esterne per Giacomo Czerny nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Il tronista ha già scelto, ma in attesa che la puntata fatidica vada in onda, il pubblico di canale 5 potrebbe vivere le ultime emozioni del trono di Giacomo che ha conosciuto Carolina e Martina. Le due corteggiatrici si sono messe totalmente in gioco investendo i propri sentimenti e, prima della scelta, a Uomini e Donne Magazine, hanno svelato la loro esterna preferita. Martina Grado ha confessato di considerare l’esterna più bella quella con Tiger, il suo cane, perchè ha sentito di aver vissuto con Giacomo un tranquillo pomeriggio da fidanzati. Per Martina, inoltre, il pregio più bello del tronista è l’onestà. “E’ una persona trasparente che ha la capacità di far valere le proprie idee senza lasciarsi influenzare“, ha detto la corteggiatrice.

L’esterna preferita di Carolina con Giacomo Czerny

Il percorso di Carolina con Giacomo Cerny è stato molto intenso. La corteggiatrice ha spesso parlato di sentimenti non nascondendo di provare amore per il tronista. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha confessato di portare nel cuore tutte le esterne vissute con Giacomo anche si emozionata particolarmente durante la nona esterna quando hanno spento le telecamere. Per Carolina, inoltre, il pregio più bello del tronista è “la sensibilità e la capacità che ha di emozionarsi. Non smetterò mai di dire che lui è un puro di cuore, ha un’anima bellissima e la si legge nei suoi occhi”. Parole importanti quelle che Martina e Carolina hanno detto nei confronti di Giacomo.

