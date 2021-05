Giacomo Czerny voleva scegliere Carolina?/ A Uomini e donne pochi giorni prima…

Giacomo Czerny voleva scegliere Carolina a Uomini e donne? Non sappiamo ancora quando andrà in onda la registrazione relativa al momento della scelta ma quello che sembra certo è che fino a qualche giorno prima il giovane è rimasto appeso al filo dell’indecisione fino a che non ha optato per Martina. La bella morettina gli ha detto di sì ma questo non significa che la conoscenza con Carolina sia finita senza lasciare una traccia nel cuore del tronista, e forse questo quello che in molti hanno notato facendolo presente sui social? La curiosità di tutti è centrata soprattutto sull’intervista che Giacomo ha rilasciato a Uomini e donne Magazine pochi giorni prima della scelta e una serie di risposte sembrano portare proprio a Carolina e non a quella che poi è stata la scelta, Martina.

In particolare, rispondendo alle domande della lunga intervista a Uomini e donne Magazine, Giacomo Czerny spiega quello che gli mancherà delle due corteggiatrici: “Di Martina avrei nostalgia della sua voglia di vivere, della sua spensieratezza quando siamo insieme, lei riesce a farmi stare bene, sempre. Di Carolina mi mancherebbe la sua purezza, la sua capacità di guardarmi e sciogliermi, perché nei suoi occhi vedo qualcosa di raro: una bellezza d’animo fuori dal comune. Entrambe hanno saputo tirarmi fuori cose stupende”. Forse questa risposta lasciava intendere ben altro da quello che poi è andato in scena? C’è da dire che Giacomo alla fine si è detto confuso ma adesso sembra felice… cambierà tutto molto presto?

