Giacomo e Caterina, Irene e Beniamino/ Figli Benedetta Barzini avuti con Roberto Faenza e Antonio Barrese

Benedetta Barzini, ospite di Serna Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha quattro figli: i gemelli Giacomo e Caterina, avuti dal regista Roberto Faenza, Irene e Beniamino, nati dalla relazione con il designer Antonio Barrese. Al Corriere della Sera, la ex modella ha raccontato l’incontro con Roberto Faenza, avvenuto dopo il suo rientro in Italia sul finire degli anni ’60: “Conobbi un giovane regista, Roberto Faenza, voleva farmi fare un film stranissimo, ne parlammo e, morale, ci innamorammo. Lui vinse una borsa di studio per gli Stati Uniti, lo seguii e partorii due gemelli. Con Faenza finì presto. Tornai in Italia e mi stabilii a Milano”. In un’intervista su “Il Venerdì“, Benedetta Barzini ha parlato del difficile rapporto con Faenza dopo la separazione: “Mi ha perseguitato 13 anni in tribunale per riprenderseli: per lui ero inadatta a fare la madre“.

ANTONIO BARRESE E BENDETTA BARZINI: 7 ANNI INSIEME, 2 FIGLI

Dopo il matrimonio con Roberto Faenza, Benedetta Barzini ha intrapreso una relazione con il designer Antonio Barrese, con cui è diventata nuovamente mamma di Irene e Beniamino. Del rapporto con l’arista italiano, Benedetta Barzini ha detto: “Il papà degli altri due, Irene e Beniamino, è Antonio Barrese, un grafico che mi ha aiutato molto a ricostruirmi una normalità […] Una storia durata sette anni. Poi ha trovato una fidanzata molto più giovane che era brava anche a trovargli i lavori”, si legge su “Il Venerdì“. “Sono cresciuto in una grande casa vicino a Parco Sempione. Era una casa grandissima, avevamo così tante stanze libere che le affittavamo a studenti ed artisti. Era un ambiente bellissimo, pieno di libri, di luce, di incontri“, ha raccontato Beniamino Barrese a DeaByDay, ricordando la sua infanzia. La ex top model è la protagonista del docu-film “La scomparsa di mia madre” del figlio Beniamino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA