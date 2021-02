Giacomo e Massimiliano, nuovi tronisti Uomini e Donne/ Chi sono? “Cerchiamo l’amore”

Si chiamano Giacomo e Massimiliano e sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di oggi, 2 febbraio, Maria De Filippi ha presentati i ragazzi che prenderanno dunque i troni lasciati vacanti da Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Partendo da Giacomo, ne video di presentazione ha svelato: “ho venticinque anni e per passione faccio il video maker. Nel cinema e nei video ho sempre trovato una fuga dalla realtà, quello che faccio è cerco di catturare emozioni e sentimenti. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare e stare in mezzo alle persone.” Si è poi descritto come un ragazzo timido ma comunque socievole, poi ha aggiunto: “Sento sempre il bisogno di raccontare la mia vita e l’ho sempre fatto con i tatuaggi che mi sono disegnato. Non mi tatuo da un po’ e magari questa può essere l’occasione per scrivere una nuova storia”.

Chi è Massimiliano, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Massimiliano invece ha 20 anni ed è originario di Nettuno (RM). Nel video di presentazione racconta: “Sono un ragazzo che si è dato particolarmente da fare. Ho iniziato all’età di 16 anni a lavorare facendo il muratore con mio zio, il barista, il cameriere e ho anche fatto dei lavori come modello.” Svela di aver vissuto una vita molto difficile, “Mio padre se n’è andato di casa e quando l’ha fatto i soldi sono iniziati a mancare. Ci siamo ritrovati a pane e cipolla, siamo andati alla Caritas a fare la fila… non me ne vergogno”. Oggi cerca al suo fianco una donna come sua sorella: “A Uomini e Donne spero di trovare una ragazza sincera, onesta, che mi faccia innamorare e soprattutto che mi regali le gioie che mi sono state negate”. Sia Giacomo che Massimiliano sono dunque alla ricerca del grande amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA