Giacomo Giorgio, chi è e carriera: la passione per il cinema sin da bambino

Oggi pomeriggio, lunedì 24 febbraio 2025, torna in onda La volta buona su Rai 1 dopo la consueta pausa del weekend e saranno numerosi gli ospiti che interverranno nel salotto di Caterina Balivo, tra cui Giacomo Giorgio. Nato a Napoli nel 1998, a dispetto della sua giovane età è già un volto noto in televisione soprattutto per la partecipazione a numerose fiction di successo. Il suo avvicinamento al mondo della recitazione si registra già da bambino, come raccontato in un’intervista proprio a La volta buona dello scorso anno.

Giacomo Giorgio ha una fidanzata?/ Vita privata dell'attore: spunta un gossip su Victoria Stella Doritou

“Ho sempre voluto fare l’attore, avevo 5 anni – le sue dichiarazioni – dall’andare al cinema all’aperto a Formia, passando per il teatro a Napoli. All’oratorio ho interpretato anche Pulcinella… Grazie a questa serie di esperienze vissute da piccolo mi sono innamorato del cinema e non ho mai cambiato idea”. Dopo aver avviato gli studi di recitazione a Napoli, si trasferisce a Milano e inizia a recitare in numerosi spettacoli per diverse compagnie teatrali, compiendo una lunga gavetta prima del successo.

Liliana Resinovich: la perizia conferma l'aggressione?/ Il marito Sebastiano Visintin: "Per ora non ci credo"

Giacomo Giorgio tra cinema e il successo nelle grandi fiction tv

Giacomo Giorgio al cinema ha debuttato nel 2017 nel film di Federico Moccia Non c’è campo, oltre ad aver preso parte al cast di Diabolik – Ginko all’attacco! (2022) e Diabolik – Chi sei? (2023) dei Manetti Bros. Ma il grande riscontro di pubblico è arrivato in televisione, nelle fiction, a cominciare dal debutto in un episodio de I bastardi di Pizzofalcone nel 2019. Il vero boom è arrivato nel 2020 quando è diventato uno dei volti simbolo della serie rivelazione Mare Fuori nei panni di Ciro Ricci.

Seguono, nel suo lungo percorso televisivo, la partecipazione ad altre fiction come Sopravvissuti nel 2022, ma anche Noi siamo leggenda e Doc – Nelle tue mani, nella quale è entrato nel 2024 nei panni del giovane specializzando Federico Lentini. Da questa sera, invece, Giacomo Giorgio sarà uno dei grandi protagonisti della nuova fiction Belcanto, al fianco di Vittoria Puccini, che andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Grazia del Presidente della Repubblica: cos'è e come funziona/ A Le Iene l'appello di Fausta Bonino