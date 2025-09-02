Giacomo Giorgio ha presentato la sua fidanzata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. I due sono apparsi felici e innamorati.

L’attore – ex protagonista di Mare Fuori – ha ritrovato l’amore insieme alla bellissima Maddalena Botta, la fidanzata che ha sfilato con lui sul red carpet del Festival di Venezia. Lui si è sempre tenuto distante dal gossip, preferendo sin da subito tenere le distanze dalle luci dei riflettori, ma stavolta ha fatto un’eccezione e ha commosso tutti quando si è presentato con la donna che ha conquistato il suo cuore.

Chi è Maddalena Botta e come ha conosciuto Giacomo Giorgio

Ad ufficializzare la loro relazione è stato proprio lo stesso attore che, con una foto su Instagram, ha confermato le indiscrezioni sulla loro relazione. L’attore ha postato sulle sue stories una foto che lo ritrae mentre bacia la giovane donna in una location molto romantica della Capitale, cioè quella dei Fori Imperiali. Di Maddalena non si hanno in realtà molte informazioni. Si sa però che ha 26 anni, è nata nel 1999, è cresciuta sul lago di Como e ha deciso di trasferirsi a Milano per continuare gli studi all’Università Cattolica. Ora lavora invece come digital PR di Dolce & Gabbana ed è seguita su Instagram da molti personaggi del mondo dello spettacolo, come Stefano De Martino e Paola Di Benedetto.

Botta ha tra l’altro un rapporto di amicizia con Beatrice Vendramin, attrice e amica di Giorgio. Sarebbe infatti stata proprio quest’ultima – ex fidanzata di Fred De Palma – a far conoscere i due. Questa estate i due sono stati paparazzati insieme a Forte dei Marmi, mentre si concedevano delle passeggiate sulla spiaggia e tanti gesti di affetto. Lei ha inoltre pubblicato uno scatto di coppia e una dichiarazione d’amore a corredo del post. “Ti amo”, ha scritto l’attore.

Insieme sul Red Carpet di Venezia

I due si sono mostrati per la prima volta insieme pubblicamente e hanno sfilato sul famoso tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia. Proprio in quella occasione hanno dato prova di complicità e sintonia. Lui ha optato per un abito classico, con uno smoking nero che ha messo in risalto il suo fascino. Lei ha invece optato per un total black, con un seducente abito e con dei dettagli di pizzo, decidendo di non apparire troppo appariscente. Nel corso di qualche intervista, lui ha più volte dichiarato di tenere molto alla sua privacy per avere più credibilità come attore. Pare però che ora l’amore sia troppo grande per tenerlo nascosto, ed è per questo che i due hanno pensato di ufficializzarlo nel modo più dolce che possa esserci.