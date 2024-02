Giacomo Giorgio, chi è l’attore di ‘Mare Fuori’/ Il successo della serie: “Ciro, un personaggio che ho amato”

Giacomo Giorgio chi è: carriera e vita privata

Giacomo Giorgio sarà l’ospite speciale de La volta buona, show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L’attore, classe 1998, è diventato famoso nei panni di Ciro personaggio dell’apprezzata serie tv Mare Fuori. Nonostante la sua giovane età, ha già una carriera piuttosto proficua su piccolo schermo.

Giorgio, infatti, ha fatto parte del set di Per Elisa – Il caso Claps e in quello di Doc – Nelle tue mani. Recentemente ha preso parte al cast del teen drama Noi siamo leggenda che tratta di un gruppo di adolescenti con dei superpoteri alquanto particolari: “Siamo un gruppo di ragazzi, ognuno vive il proprio dramma adolescenziale, comune a tutti, scolpendo dei superpoteri. La bellezza di questa serie è che i superpoteri sono qualcosa di negativo, diventano un problema da affrontare” ha dichiarato l’attore in un’intervista a RTL 102.5. Dal punto di vista sentimentale, all’attore è stato attribuito un flirt con la sua collega Beatrice Vendramin ma attualmente si dichiara single.

Giacomo Giorgio e il successo di Mare Fuori: “Dopo non sono cambiato”

Giorgio, durante un’intervista rilasciata al Giffoni Film Festival, ha ammesso che la popolarità non lo ha per nulla cambiato: “Dopo Mare fuori non sono cambiato io, ma il contorno. Sono sotto i riflettori ovunque vada, al ristorante, al supermercato o in spiaggia. È una fortuna, ma ho dovuto cambiare le mie abitudini“.

Riguardo al suo personaggio che interpreta nella nota serie, ha detto: “Ciro non mi manca, ma è un personaggio che ho amato molto, da piccolo guardavo film come Scarface e Il padrino e sognavo di interpretare un cattivo. Credevo accadesse in età adulta, e invece ho incontrato Ciro. Mi piacerebbe fare uno spin-off su di lui, è un personaggio talmente bello e tridimensionale che ci sarebbe ancora tanto da dire“.

