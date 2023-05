Giacomo Giorgio di Mare Fuori, stoccata a Clara per ‘Origami all’alba’/ “La canzone è solo di…”

Giacomo Giorgio di Mare Fuori lancia una frecciatina a Clara Soccini per ‘Origami all’alba’: cos’è accaduto

C’è aria di un nuovo dissing all’interno del cast di “Mare Fuori”. La celebre serie italiana, fenomeno degli ultimi anni, continua ad attirare l’attenzione anche per fattori esterni allo show in questione, che riguardano i suoi protagonisti. Stavolta a sollevare un polverone è stata una story pubblicata dall’attore Giacomo Giorgio (Ciro Ricci nella serie) sul suo account Instagram in cui sembra lanciare una frecciatina alla collega Clara Soccini.

Mare Fuori 4, torna Ciro quarta stagione?/ Viene accoltellato da Filippo ma una foto rivela...

Nella storia incriminata, l’attore mostra un pezzo del videoclip di Origami all’alba, accompagnata da una prima frase: “Stasera al concerto del 1° Maggio, tutti per mio fratello”, con tanto di tag a Matteo Paolillo e al suo producer LolloFlow. Successivamente ecco però arrivare la stoccata: “Ps: Origami all’alba è di questi due ragazzi speciali e di nessun altro“.

Arnold Schwarzenegger/ Debutta nella serie tv "Fubar" su Netflix

Clara Soccini e il chiarimento sulla nascita di ‘Origami all’alba’

Ora ricordiamo che di Origami all’alba esistono due versioni: quella intitolata “Vincere per perdere” scritta da Matteo Paolillo per il personaggio di Cardiotrap e una seconda versione cantata da Clara Soccini attraverso il suo personaggio, Crazy J. Questa seconda è stata appunto realizzata in collaborazione con Paolillo e LolloFlow, che vengono citati nella story.

Alla storia di Giacomo Giorgio non è al momento ancora arrivata la replica di Clara Soccini. Va però detto che la cantante, come ricorda webboh, in un Tiktok, aveva invece citato entrambi e chiarito le dinamiche della nascita del brano: “Sono andata in studio con Matteo e LolloFlow, che è il ragazzo che fa le strumentali a Matteo e abbiamo visto la mia canzone ‘Origami all’alba’ partendo dal tema di ‘Vincere per perdere’ ossia l’amore. Abbiamo stravolto la canzone, ho scritto nuove linee melodiche e tuto il resto”.

Diamante (Cosenza) Calabria/ Finalista de Il borgo dei borghi 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA