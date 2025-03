A Giacomo Giorgio sono stati attribuiti non pochi flirt soprattutto negli ultimi tempi. Di recente, l’attore di Mare Fuori è stato avvistato in atteggiamenti molto intimi con Desirée Popper in un locale milanese. Prima dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stato beccato in compagnia della modella Victoria Stella Doritou, ex fidanzata di Irama con una frequentazione alle spalle con Andrea Zelletta, in uno dei ristoranti più chic della città meneghina. In passato è stato protagonista di un gossip per una storia segreta con Beatrice Vendramin, conosciuta sul set di Noi siamo leggenda. La domanda che i fan si pongono è: Giacomo Giorgio è fidanzato, ha qualche inizio di conoscenza oppure si tratta di semplice amicizia con queste donne?

Vita privata di Giacomo Giorgio: la dura reazione al gossip e ai flirt

Fanpage ha tentato di indagare sulla vita sentimentale di Giacomo Giorgio. Durante un’intervista dedicata a Belcanto, la serie di Rai Uno in cui interpreta Enrico De Marchi, il napoletano ha colto l’occasione per dire la sua circa le notizie circolate sulla sua sfera amorosa senza, però, sbilanciarsi troppo. Nel dettaglio, ha riferito di non dare troppa importanza ai gossip che circolano sulla sua persona poiché ognuno può scrivere e pensare ciò che vuole. Ritiene, inoltre, che una persona sia libera di frequentare colleghi e non necessariamente si debba parlare per forza di flirt: “Esiste anche l’amicizia tra uomo e donne. Se in queste circostanze c’è anche dell’altro, saranno fatti miei”.

Mare Fuori, Giacomo Giorgio amatissimo di serie e film: il percorso in salita

Continua senza sosta, almeno per ora, il successo di Giacomo in TV. Dopo l’exploit riscosso interpretando Ciro Ricci in Mare Fuori, è stato volto di fiction come Sopravvisuti, ma anche Per Elisa-Il Caso Claps, ed è diventato popolare pure grazie alla presenza in Doc-Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero protagonista. In queste settimane è a Belcanto, la serie con Vittoria Puccini in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo che lunedì 17 marzo 2025 ha chiuso i battenti con l’ultima puntata.