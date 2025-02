Giacomo Giorgio ha una fidanzata? Il gossip smentito su Beatrice Vendramin

Giacomo Giorgio è ormai da diversi anni attivo nello scenario cinematografico e televisivo italiano, soprattutto in fiction di successo come Mare Fuori e da stasera protagonista della nuova serie di Rai 1 Belcanto. Il giovane attore, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie ai suoi ruoli ma ha anche spesso attirato la curiosità del pubblico per quanto riguarda la sua vita privata, che si rivela riservatissima.

Giacomo Giorgio, chi è e carriera dell'attore/ "Mi sono innamorato del cinema grazie a..."

Molti fan spesso si domandano: Giacomo Giorgio ha una fidanzata? Lui non si è mai apertamente esposto a riguardo, preferendo mantenere un profilo basso e schivare per quanto possibile i riflettori della cronaca rosa. Lo scorso anno si è vociferato di un presunto flirt con l’attrice Beatrice Vendramin, sua collega sul set della fiction Noi siamo leggenda del 2023, ma lei stessa aveva smentito in un’intervista per Radio Deejay: “Siamo grandissimi amici, siamo stati molto vicini durante la serie, perché è la persona con cui ho girato di più. È stata la persona che più mi ha dato una mano, perché è stata un’esperienza pesante“.

Liliana Resinovich: la perizia conferma l'aggressione?/ Il marito Sebastiano Visintin: "Per ora non ci credo"

Giacomo Giorgio avvistato con Victoria Stella Doritou: lo scoop di Chi

Giacomo Giorgio, riguardo la sua vita privata, in un’intervista per Cosmopolitan del 2024 aveva lasciato intendere di essere single: “In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo. Per questo ho paura e mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone“.

Le cose però potrebbero essere cambiate. Ed è proprio di questi giorni un gossip legato ad un presunto flirt con Victoria Stella Doritou, modella di origini cipriote nota alle cronache rosa per essere stata in passato fidanzata con Irama. Secondo uno scoop di Chi, l’attore e la modella sarebbero stati pizzicati in dolce compagnia durante una cena in un ristorante milanese; dettagli aggiuntivi verranno forniti nel servizio del nuovo numero del settimanale in edicola da mercoledì 26 febbraio.

Grazia del Presidente della Repubblica: cos'è e come funziona/ A Le Iene l'appello di Fausta Bonino