Giacomo Giorgio, chi è l'attore di Mare Fuori: è fidanzato? Nella sua vita da qualche tempo c'è una donna, Maddalena Botta. Cosa sappiamo

Giacomo Giorgio, uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo italiano degli ultimi anni, è anche uno dei più amati dal publico femminile. Di bella presenza, particolarmente attraente e simpatico, Giacomo è – purtroppo per le sue fan – molto riservato, anche se di recente si è sbottonato e ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita privata. Dopo anni di segreti e riservatezza, infatti, Giacomo è uscito allo scoperto e ha ufficializzato la relazione con Maddalena Botta, digital PR per Dolce e Gabbana. I due sono stati inizialmente paparazzati insieme e la loro storia è stata ufficializzata da lei con una storia su Instagram, in cui si scambiano un tenero bacio.

I primi avvistamenti della coppia erano arrivati a Forte dei Marmi, dove i due erano stati avvistati mentre si dedicavano a passeggiate sulla spiaggia e abbracci romantici. Poco dopo le foto di “Chi”, i due hanno deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la storia d’amore. Proprio “Chi” ha raccontato qualcosa in più sulla relazione tra l’attore e la digital PR: a quanto pare i due si sarebbero innamorati dietro le quinte degli show di Dolce e Gabbana, per cui lei lavora.

Giacomo Giorgio, tra privacy e notorietà: “Proteggere la vita privata è una necessità”

Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio, ha ufficializzato la loro storia con diversi indizi sui social. I due, dunque, sono usciti allo scoperto anche se Giacomo continua ad essere un forte sostenitore della privacy. Tempo fa aveva spiegato: “È una necessità, se non facessi l’attore non me ne fregherebbe niente. È solamente un’esigenza tecnica”. Se infatti Giacomo continua a postare poco e niente in compagnia della fidanzata, lei invece pubblica spesso foto sui vari social in compagnia del suo compagno di vita, al suo fianco ormai da qualche tempo.