Giacomo Giorgio: “Se torno in Mare Fuori 4? Nelle ultime puntate…”/ “Ho sempre sognato di fare cinema”

Giacomo Giorgio è ‘Federico Lentini’ in Doc – Nelle tue mani

Le nuove generazioni avanzano, talenti emergenti si fanno largo nei campi più disparati e non mancano volti degni di nota nel mondo del cinema e della recitazione. Un esempio è senza dubbio Giacomo Giorgio, ospite nella puntata odierna de La Volta Buona di Caterina Balivo. Il giovane attore è partito dalla sua esperienza più recente nel cast di “Doc – Nelle tue mani” parlando dei suoi amati colleghi. “Pierpaolo Spollon è un bravissimo attore ed è super simpatico, ci prendiamo in giro da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme in Doc. Matilde Gioli è anche lei simpatica oltre che una bravissima attrice”.

Proseguendo su Doc – Nelle tue mani, Giacomo Giorgio ha poi proposto un ‘focus’ sul personaggio da lui interpretato: Federico Lentini. “Il mio personaggio l’ho amato molto, è contraddittorio; all’inizio sembra antipatico. Poi però si scopre che dietro questa maschera di indifferenza c’è una storia familiare importante, la prepotenza paterna; poi scopre cosa significa essere medico. Senza spoilerare troppo, Federico scopre cosa significa questo lavoro e se fa per lui”.

Di recente Giacomo Giorgio ha anche avuto l’onore di conoscere Fiorello, confessando come sia stato praticamente un orgoglio per lui essere anche solo preso in giro – sfruttando il suo personaggio in Mare Fuori – dallo showman. “Fiorello lo vedevo da piccolo, un mito assoluto, quando ho visto che mi prendeva in giro per me è stato un onore. Con me c’era anche Nicolò Galasso; magnifico attore oltre che mio amico intimo”. A proposito della serie che lo ha portato al successo, l’attore ha commentato così la sua uscita di scena: “ I migliori se ne vanno subito, cosa abbiamo fatto agli sceneggiatori? Forse gli stiamo antipatici, pensateci voi… Mare Fuori è un pezzo di cuore, a prescindere dalle battute: una squadra fatta di persone veramente brave. Nella quarta stagione? Ci sono alla fine, bisogna attendere le ultime puntate… ”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona di Caterina Balivo, Giacomo Giorgio ha poi spiegato come il sogno della recitazione sia stato più che precoce; vivo in lui già dalla tenera età. Ho sempre voluto fare l’attore, avevo 5 anni; dall’andare al cinema all’aperto a Formia, passando per il teatro a Napoli. All’oratorio ho interpretato anche Pulcinella… Grazie a questa serie di esperienze vissute da piccolo mi sono innamorato del cinema e non ho mai cambiato idea”.











