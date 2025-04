Non c’è due senza tre: è probabilmente questo il motto che ben si addice alla vita sentimentale di Manuela Moreno. La celebre giornalista, volto per anni di Tg2Post, ha infatti abbandonato due matrimoni all’altare, e il terzo è stato invece annullato poco prima che ci arrivasse. L’ultimo compagno di Manuela Moreno si chiama Giacomo Maiolini, un manager musicale che si innamorò di lei qualche anno fa e con il quale la giornalista iniziò una storia d’amore.

Una relazione che sembrava destinata a decollare, arrivando fino al matrimonio. Questo perché nel 2023, di fronte ad amici e parenti, Giacomo si inginocchia di fronte a Manuela e le chiede di diventare sua moglie. La giornalista accetta ed è talmente felice della proposta di matrimonio da condividerla anche pubblicamente attraverso i suoi social. Peccato che quel matrimonio non è mai stato celebrato.

Giacomo Maiolini è l’ex compagno di Manuela Moreno: perché non si sono più sposati

Le strade di Manuela Moreno e del suo compagno Giacomo Maiolini si sono improvvisamente separate. Nel giro di un anno, hanno infatti deciso di prendere strade differenti. A rivelarne le motivazioni, seppur non nel dettaglio, è stata proprio la giornalista durante un’intervista al programma radio Un giorno da Pecora: “Il mio ex mi chiese di sposarmi lo scorso anno, era l’estate 2023. – ha ricordato in quell’occasione – Io accettai convinta. È filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. C’è stata l’estate di mezzo, non siamo partiti insieme. Non ci vediamo da luglio”. I due sono oggi rimasti in buoni rapporti, e qualche tempo dopo la rottura si sono risentiti per messaggio, ma senza alcun riavvicinamento. Stando alle ultime indiscrezioni e dichiarazioni del volto di Rai 2, Manuela Moreno sarebbe attualmente single.

