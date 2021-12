Giacomo, malattia e tumore figlio Elena Santarelli/ Come sta? “E’ cresciuto tanto”

Giacomo Corradi è il figlio di Elena Santarelli: la malattia e la lotta contro il cancro. Nel 2017 al figlio della conduttrice e dell’ex calciatore Bernardo Corradi viene diagnostico un tumore maligno al cervello. Inizia così la durissima battaglia del figlio della Santarelli: due anni di inferno, cure fino al lieto fine: nel 2019 Giacomo guarisce. Una gioia immensa anche se quel dolore, quelle giornate trascorse nelle corsie dell’ospedale non le puoi mai dimenticare. Proprio la Santarelli non ha mai nascosto che non potrà mai dimenticare cosa ha passato il figlio e cosa ha visto in quei letti d’ospedale dove tantissimi bambini lottavano per sconfiggere il cancro.

“È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare. Ma non è solo il dolore di mio figlio è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare è devastante sotto tanti punti di vista…” – ha detto la conduttrice all’Intervista di Maurizio Costanzo. In quell’ospedale dove il figlio Giacomo si è curato, la Santarelli ha conosciuto tantissime mamme di bambini ammalate, alcune di loro hanno dovuto dire addio al proprio bambino.

Elena Santarelli: la malattia di mio figlio Giacomo

“Frequentare le persone che sono rimaste mie amiche che non hanno più la gioia di sentire il profumo dei figli, mi sento una privilegiata, non in colpa ma mi sento una privilegiata” – ha confessato Elena Santarelli. Oggi Giacomo sta bene ed è tornato alla sua vita di sempre con l’amore della famiglia che gli è sempre stato vicino. Proprio la Santarelli ospite di Verissimo ha parlato di quando ha saputo che il figlio era guarito dalla malattia: “mi ricordo che quando mi ha chiamato la dottoressa di Giacomo e mi ha detto ‘è pulito’, non ho capito più niente. I controlli stavano andando bene, ma ci vuole l’ok finale. Ho chiamato subito mamma, papà, i nonni e dietro” – racconta emozionata la conduttrice che ha un pensiero anche per i social “ci sono tante persone belle, è vero che ci sono anche gli haters, ma nulla in confronto all’affetto e all’amore che ho ricevuto da tantissime persone; persone che non arrivano a fine mese e hanno comprato il pandoro solidale, persone che hanno fatto preghiere per Giacomo. C’è ancora tanta bella gente in giro”. Infine parlando del tumore ha precisato: “non gli dico le bugie, gli ho detto che la malattia potrebbe ripresentarsi e poi ha chiamato un amico dicendo una parolaccia, ma gliela abbiamo fatta dire. E’ cresciuto tantissimo”.

