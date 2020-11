Giacomo Murelli, chi è?/ Storico vice di Pioli, può andare in panchina con il Milan

CHI E’ GIACOMO MURELLI? IL VICE DI STEFANO PIOLI AL MILAN

Stefano Pioli è risultato positivo al Coronavirus: qualora non dovesse tornare negativo in tempi utili (e facilmente sarà così, ma si vedrà) il suo posto in panchina lo prenderà Giacomo Murelli. Chi è? Ovviamente si tratta del vice dell’allenatore del Milan, grande protagonista di questo avvio di stagione grazie al primo posto in Serie A e una striscia di imbattibilità che, iniziata nel post-lockdown, si è conclusa con la sconfitta interna in Europa League contro il Nizza. Murelli è legato a Pioli da un bel rapporto di amicizia, prima che di collaborazione sportiva: anche lui è originario di Parma (per la precisione San Secondo) e ha avuto modo di conoscere l’attuale tecnico rossonero quando era il vice di Alberto Malesani, sulla panchina del Modena. Dove Pioli sarebbe arrivato in sostituzione, nel 2004: la collaborazione però sarebbe avvenuta a partire dal 2006, proprio a Parma: da quel momento i due non si sono più lasciati e Murelli ha seguito Pioli ovunque. Da Grosseto a Piacenza per arrivare al Sassuolo, e poi ancora in Serie A con Chievo, Palermo, Bologna e Lazio (dove si è giocato un playoff per entrare nei gironi di Champions League), Inter, Fiorentina e appunto adesso il Milan.

LA CARRIERA DA CALCIATORE

Come calciatore invece Giacomo Murelli è stato un difensore: ha iniziato nel Parma ed è arrivato in prima squadra, centrata la promozione in Serie B è stato fatto fuori dal suo allenatore Marino Perani e così è andato ad Avellino, per disputare la Serie B. In Irpinia ha vissuto il periodo migliore della carriera, insieme al triennio trascorso a Padova; lasciati i biancoscudati, Murelli ha iniziato un lungo girovagare nelle serie minori, conoscendo ancora la Serie C con il Bologna – che vi era appena retrocesso – e il Brescello. Nel 1996 la decisione di andare a giocare nei dilettanti, non trovando più spazio nei piani superiori: è arrivata l’esperienza nei Crociati Neri e poi a Colorno, infine nel 2001 a 37 anni è arrivato un ultimo giro di giostra, a Suzzara in provincia di Mantova. E’ con questa società che Murelli ha iniziato la sua carriera di allenatore: ha vinto qui la Supercoppa Dilettanti, ma si può dire che la strada per lui abbia svoltato quando ha conosciuto Alberto Malesani e di rimando Stefano Pioli. Del quale il prossimo 22 novembre, contro il Napoli e dunque in un vero e proprio big match, potrebbe prendere il posto sulla panchina del Milan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA