Giacomo Paladino, chi era il compagno di Enrica Bonaccorti: un amore lunghissimo durato 24 anni e finito solamente nel 2022 dopo la morte di lui

Tra i grandi amori di Enrica Bonaccorti è impossibile non citare l’ultimo, forse il più importante della sua vita: quello per Giacomo Paladino. Giacomo, personaggio non noto al mondo dello spettacolo, è stato l’ultimo compagno di Enrica Bonaccorti, al suo fianco per ben 24 anni. I due hanno vissuto un lungo amore molto importante nella vita di entrambi. “Mi ha viziata per 24 anni, era un uomo dolce e affettuoso” ha ricordato Enrica, che dopo la morte di Giacomo non si è più legata a nessun altro uomo.

Chi era Giacomo Paladino, il compagno di Enrica Bonaccorti: “Lo sento ancora vicino”

Dopo la scomparsa di Giacomo Paladino, grande amore di Enrica Bonaccorti al suo fianco per ben 24 anni, la conduttrice non ha smesso di sentirlo vicino. Per sua stessa ammissione, infatti, continua a vedere e a sentire segnali da parte del suo grande amore: ad esempio, come raccontato proprio da Enrica, dopo una brutta caduta che ha reso necessario un intervento è stata operata da un medico che di cognome si chiama proprio Di Giacomo. E ancora, la caduta è arrivata in via San Giacomo. Piccoli segnali che la Bonaccorti è certa arrivino proprio da Giacomo, l’amore della sua vita.

