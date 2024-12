Giacomo Paladino è stato per anni il compagno di Enrica Bonaccorti, una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, in onda sulla Rai il giorno 28 Dicembre 2024. La donna ha una figlia Verdiana, avuta da un altro uomo e poi ha avuto una lunga relazione con quest’uomo, una delle persone più importanti della sua vita.

Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino non si sono sposati ma sono rimasti insieme – più uniti che mai – per ben 22 lunghi anni. Lui è venuto a mancare nel 2021 e la donna è stato accanto al compagno fino all’ultimo giorno della sua vita. Giacomo non faceva parte del mondo dello spettacolo, è sempre stato un uomo molto riservato e nessuno sa molto riguardo la sua vita lavorativa.

Giacomo Paladino arrivò in un periodo molto difficile relativo alla vita di Enrica, reduce da una serie di flirt e separazioni che sembravano averla portata a non credere più nell’amore. Giacomo Paladino è scomparso nel 2021 ma nessuno conosce i veri motivi della sua morte, per alcuni semplicemente sono dovuti all’età ma la coppia è sempre rimasta davvero molto riservata sulla loro relazione.

Giacomo Paladino e il grandissimo legame con Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è intervenuta qualche tempo fa ai microfoni di Verissimo, ha parlato di tanti temi e tra questi ha discusso anche riguardo la sua love story con Giacomo Paladino. Riguardo il loro rapporto la donna ha ricordato: “Lui è stata la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nel corso della mia vita, mi ha letteralmente viziata per ben 24 anni di vita”.

Lei ha sottolineato che sente spesso la mancanza del compagno e che ancora adesso sicuramente lui le sarebbe stato vicino fino alla fine: “Sento tanto la sua mancanza ma nonostante ciò lo sento ancora vicino”, ha chiuso cosi la donna. Enrica ha confessato di esser tornata a scrivere grazie a Giacomo che la incoraggiava costantemente e lei ha dedicato proprio a Giacomo il suo ultimo libro.

Prima della sua morte Enrica Bonaccorti ha vissuto qualche tempo prima un problema legato ad un incidente che le causò la rottura della spalla e la donna ha raccontato di quanto l’uomo le fu vicino anche in quel periodo: “E’ stato davvero molto doloroso ma non ho più avuto paura”, ha spiegato la donna.