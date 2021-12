Chi è Giacomo “Peperita” Liuzzi, Bake Off Italia 2021/ La passione per i dolci nata grazie a Benedetta Parodi

Giacomo “Peperita” Liuzzi è tra i finalisti di Bake Off Italia 2021. La drag Queen è pronta a giocarsi la vittoria nel cooking show che propone una sfida di cucina all’ultimo dolce tra pasticceri amatoriali condotto da Benedetta Parodi. L’aspirante pasticcere è per la seconda volta nel programma visto che ha partecipato lo scorso anno, ma per motivi di salute ha dovuto abbondante. Per la precisione, Giacomo è stato vittima di un infortunio e per questo motivo ha dovuto lasciare il tendone del programma di Real Time. Un’amara decisione, ma il cooking show ha pensato bene di offrirgli una seconda possibilità facendolo partecipare all’edizione 2021. La passione per i dolci di Peperita è nata proprio guardando il programma. Benedetta Parodi, infatti, è sempre stata fonte di ispirazione per la drag che ha deciso così di cimentarsi nel mondo della pasticceria conquistando uno dei camici di Bake Off.

I dolci sono una delle sue grandi passioni insieme agli spettacoli che l’hanno portata in giro per l’Italia visto che è una drag Queen molto apprezzata e conosciuta.

Chi è Giacomo “Peperita” Liuzzi di Bake Off Italia 2021?

Ma chi è Giacomo “Peperita” Liuzzi di Bake Off Italia? Classe 1983, Giacomo Liuzzi, in arte Peperita, è nato il 12 gennaio a Bari. Da diversi anni vive a Milano dove lavora come impiegato. Non solo, la notte Giacomo si trasforma in Peperita, una drag Queen che gli è valso anche il titolo di Miss Drag Queen Lombardia 2017 grazie ad una imitazione di Benedetta Parodi.

“Avete difronte la Regina d’Inverno 2009 e Miss Drag Queen Lombardia 2017. I miei spettacoli sono tendenzialmente un’esplosione di colori, di risate e di gioia, proprio perché ho bisogno di esorcizzare quei fantasmi che mi porto dietro ogni giorno. Il palco per me è un’isola in mezzo al mare, dove potermi salvare. Ci sono tantissime donne a cui mi ispiro, ma la mia massima aspirazione è la mia nonnina” – ha raccontato l’aspirante pasticcere. Sarà lui il vincitore?

