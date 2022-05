Giacomo Poretti ‘attacca’ Ferragnez e Mark Hoppus/ “Fedez ruba nei piatti, Ferragni…”

Giacomo Poretti contro i Ferragnez ed il bassista dei Blink-182?

L’attore Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo contro Fedez, Chiara Ferragni e Mark Hoppus dei Blink-182? In realtà non proprio. Il celebre comico ha voluto raccontare a modo suo l’inedita serata trascorsa a sorpresa qualche giorno fa a Milano durante una cena con la moglie e una coppia di amici. Giacomo avrebbe scelto il medesimo locale, con vista sulla meravigliosa Piazza Duomo, cuore del capoluogo lombardo, nella medesima sera in cui Fedez e la moglie Chiara Ferragni incontravano Mark Hoppus dei Blink-182.

Il rapper non ha mai nascosto il suo grande amore per la band internazionale, di cui è da anni un grande fan. Dopo essersi scritti via social, Fedez ed il bassista della band – i quali hanno condiviso anche la medesima esperienza legata al tumore – si sono incontrati diventando finalmente amici. Un sogno che si realizza per il marito di Chiara Ferragni. Ma cosa c’entra Giacomo Poretti? A raccontarlo in un simpatico video social che potrebbe essere facilmente frainteso è stato lo stesso attore, il quale ha commentato: “Ragazzi vi devo raccontare una cosa tremenda che mi è capitata ieri sera. Sono andato a cena con mia moglie e due carissimi amici, i miei amici del cuore, in un posto tranquillo. Chi è che t’incontro? Mi siedo lì sulla terrazza meravigliosa che dava sul Duomo… Fedez e la moglie con un… musicista!”.

Il video di Giacomo Poretti sulla serata nel locale con i Ferragnez e Mark Hoppus

Se in un primo momento Giacomo Poretti ha manifestato una certa incredulità alla vista dei Ferragnez e del bassista dei Blink-182, poi però le cose sarebbero “precipitate”: “Di per sé la cosa non è brutta, è che Fedez ti ruba nei piatti! ‘Mi fai assaggiare un raviolino?’, ‘Mi fai assaggiare l’acciughina?'”, ha svelato l’attore. E Chiara? “La Ferragni no, la Ferragni è più tranquilla: ti chiede solo il prosecco, ‘Mi fai avere un goccino di prosecco?’. Cazz*, ma beviti il tuo, no?”. Non poteva mancare poi un commento su Mark Hoppus: “’E sono a dieta!’ e ti continua a ciulare le michette e il pane”, ha svelato Giacomo.

Tutto sommato, secondo il racconto dell’attore, la serata non sarebbe poi stata così drammatica: “Comunque meno male che la vista era bella su piazza Duomo, ma Fedez che mi ruba i ravioli non l’avevo mai immaginato!”. Sul finale però, qualcosa avrebbe ‘sconvolto’ ulteriormente Giacomo Poretti: “Ma la cosa tremenda è che alla fine, a parte che mi ha chiesto 100 mila autografi, ma non si usano più gli autografi! La cosa più brutta è che alla fine mi ha detto ‘vuoi ti faccio il tatuaggio?’, gli ho detto ‘guarda se non vai via ti tiro un raviolo nell’occhio!’”. Alla fine, l’attore ha concluso il suo siparietto aggiungendo: “Vabbè comunque non è che sia stata proprio brutta, è che sono tornato a casa che avevo una fame! Mi ha mangiato tutti i ravioli Fedez!”.













