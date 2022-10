Giacomo Rossi Stuart, chi è il padre di Kim Rossi/ L’amore per la moglie Klara Muller e i loro quattro figli

Giacomo Rossi Stuart chi è: biografia e carriera dell’attore

Giacomo Rossi Stuart è il padre del noto attore, Kim Rossi Stuart, che sarà ospite a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Dalla figura paterna, Kim ha ereditato la passione per l’interpretazione come forma di arte ed ha percorso la stessa strada di Giacomo.

Giacomo Rossi Stuart, nato nel 1925, ha dedicato la sua vita al mondo cinematografico sua grande passione. Si forma negli Stati Uniti negli anni’50, iscrivendosi al corso di recitazione all’Actor’s di New York. Una volta tornato in Italia a esordito con la pellicola Il mantello rosso. Pian piano si fa sempre più strada sul grande schermo e raggiunge il successo con pellicole del calibro di: Massacro al Grande Canyon, Il pianeta errante, le porte dell’inferno. L’attore è morto nel 1994, lasciando sua moglie e quattro figli. Sulla data della morte dell’attore, è stata fatta una gaffe da parte di Mara Venier che aveva come ospite il figlio Kim. La conduttrice dichiara: “Il 20 ottobre è morto tuo padre“, ma l’attore nega e cala il gelo in studio: “No, no, ma quante ne scrivono…”. All’inizio si è, dunque, pensato che l’errore fosse di Mara Venier, in realtà la data era corretta e ricorreva nello stesso giorno del compleanno della conduttrice.

Giacomo Rossi Stuart: una vita con la moglie Klara Muller

Giacomo Rossi Stuart durante la sua impegnatissima carriera cinematografica, conosce Klara Muller. La bellissima modella fa breccia nel cuore dell’attore . La coppia rimane insieme fino alla morte di Giacomo Rossi Stuart, nel 1994, non si lasciano mai.

Dal loro amore nascono ben quattro figli: Ombretta, Loretta, Kim e Valentina. Kim ha deciso di seguire le orme di suo padre e intraprende la carriera di attore e regista. Anche Valentina eredita da suo padre la passione per il cinema ed ora è un’attrice affermata su grande schermo. I due figlio hanno tenuta viva, dunque, l’amore del padre per il mondo cinematografico che vive in loro.

