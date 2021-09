Giacomo Sartori scomparso a Milano/ Da giorni nessuna notizia, gli hanno rubato zaino

Giacomo Sartori è scomparso a Milano. Il tecnico informatico di 30 anni, originario del Bellunese, non dà sue notizie né ai familiari né agli amici dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. In quella occasione il giovane aveva subito, all’interno di un locale in zona Porta Venezia, il furto dello zaino. Una vicenda che, dicono coloro che lo conoscono, potrebbe averlo sconvolto, ma non a tal punto da fare perdere totalmente le sue tracce.

Il cellulare, d’altronde, non sarebbe stato rubato. Giacomo Sartori lo aveva ancora con sé al momento della scomparsa, ma risulta spento. È, però, senza soldi e documenti. La famiglia, nei giorni scorsi, ha lanciato un appello affinché chiunque lo veda si rivolga alle forze dell’ordine oppure invii la propria segnalazione alla pagina Missing Giacomo Sartori, creata proprio per questo motivo. Il giovane, si legge nell’annuncio, è alto 1.75 e si sposta a bordo di una Volkswagen Polo di colore grigio scuro targata GF905VY.

Giacomo Sartori scomparso a Milano: cosa è successo

In molti si chiedono cosa sia potuto accadere a Giacomo Sartori, il trentenne scomparso la settimana scorsa a Milano, dove vive. La vicenda ha avuto inizio venerdì 17 settembre, quando dopo una serata in un locale – dove ha subito un furto – non ha più fatto ritorno nella sua abitazione nei pressi di via Solari. Gli amici hanno rivelato di non avere notato nulla di strano nel suo comportamento, seppure fosse comprensibilmente indispettito per il fatto che gli avessero rubato lo zaino.

Il coinquilino, tuttavia, sabato mattina, non lo ha trovato in casa. Anche lunedì, nella sede dell’azienda dove lavora come tecnico informatico ad Assago, Giacomo Sartori non si è presentato. Da lì la famiglia e gli amici hanno seriamente iniziato a preoccuparsi. Adesso, a distanza di cinque giorni, del trentenne non si ha ancora alcuna notizia. I suoi cari chiedono il massimo aiuto affinché possa essere ritrovato.

