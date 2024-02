Giacomo Solinas scomparso da Gonnesa/ Spunta una segnalazione: “Avvistato sulla 131 in zona Sanluri”

Il mistero di Giacomo Solinas, 39enne scomparso l’8 luglio 2023 da Gonnesa, in Sardegna, è ancora senza soluzione ma poche ore fa la famiglia avrebbe ricevuto una segnalazione potenzialmente importante. A scriverlo sui social è la sorella del giovane, rivoltasi alla trasmissione Chi l’ha visto? insieme ai genitori per massimizzare gli sforzi nelle ricerche. Giacomo Solinas sarebbe uscito di casa quella mattina, senza dare più notizie di sé, dopo aver informato i parenti della sua volontà di iniziare un lavoro come stagionale in Costa Smeralda. Ma non è mai arrivato a destinazione.

Turismo boom in Italia nel 2023: “228 mln di stranieri”/ Marina Lalli: “Ripresi i numeri pre-covid”

Il giovane avrebbe lasciato l’abitazione con uno zaino e un borsone, quest’ultimo poi rinvenuto dietro un cespuglio in una zona di campagna dove si sarebbe registrato, tramite una telecamera di videosorveglianza dell’area, l’ultimo avvistamento. La famiglia di Giacomo Solinas ha incaricato un noto criminologo, Gianni Spoletti, per analizzare la vicenda e provare a dare una soluzione al giallo. Lo stesso professionista, alla trasmissione di Federica Sciarelli, ha confermato di aver scoperto alcuni dettagli di notevole interesse nel filmato che riprende il 39enne allontanarsi a piedi lungo una strada rurale: in un frame, poco prima che esca dal campo visivo, Giacomo Solinas sembra alzare la mano in cenno di saluto verso qualcuno, finora ignoto, che potrebbe averlo atteso in fondo alla via.

Alessandra Ollari scomparsa a Parma/ Trovato un cadavere, analisi in corso per l'identificazione

Giacomo Solinas: la segnalazione e le parole del criminologo Spoletti

La sorella di Giacomo Solinas ha pubblicato un post in cui si parla di una potenziale novità nel giallo del 39enne scomparso da mesi in Sardegna. “Grazie al servizio di ‘Chi l’ha visto?’ – scrive la ragazza – abbiamo ricevuto una segnalazione. Il 26 dicembre è stato avvistato nella zona di Sanluri sulla S.S. 131 direzione nord Sardegna. Per la tutela della privacy, le telecamere registrano solo pochi giorni perciò non abbiamo potuto visionare i video. Preghiamo tutti di condividere il post. In caso di ulteriori avvistamenti, se possibile, fare una foto e inviarla al 3395979440“.

Incidenti oggi, maxi tamponamento in A12: due morti/ Tratto Rapallo e Chiavari chiuso al traffico

Nelle immagini di Giacomo Solinas che si allontana, impresse nel filmato che documenta i suoi ultimi movimenti prima della scomparsa, si nota un particolare scoperto dal criminologo Spoletti, consulente della famiglia, e riguarda il presunto cenno di saluto o di intesa che il giovane farebbe con la mano alzata rivolgendosi a qualcuno che non appare nel campo visivo: “Noi – ha dichiarato il criminologo alla trasmissione di Federica Sciarelli – non crediamo assolutamente a una scomparsa volontaria. Sicuramente è stato aiutato da qualcuno a scomparire nel nulla. Proprio quando sta per uscire dall’inquadratura della telecamera, Giacomo Solinas alza la mano destra in segno di intesa con qualcuno che lo sta aspettando evidentemente a poche centinaia di metri. Crediamo che ci sia stata una o più persone che potrebbero averlo aiutato a salire su un’autovettura e dirigersi verso Cagliari“. Nel mistero, anche gli interrogativi sulla breve telefonata con uno sconosciuto prima che il telefono di Giacomo Solinas risultasse spento e alcuni presunti tentativi di accesso all’e-mail del giovane dopo la scomparsa: “Questo è il computer di Giacomo Solinas – ha spiegato Spoletti al programma di Rai 3 – e posso dimostrare che qualcuno, da altri dispositivi elettronici e da altri indirizzi IP diversi, ha provato a entrare nel suo account. Questo account Tiscali risulta bloccato proprio per questo motivo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA