Tommaso Franchi, sorpresa di papà Giacomo al Grande Fratello: “Coerenti con ciò che sei“

Serata complicata per Tommaso Franchi, che al Grande Fratello sta attraversando un periodo di crisi con Mariavittoria Minghetti e viene “accusato” di essere eccessivamente pesante ed esasperante nei confronti della fidanzata. Tra i due è arrivato anche un confronto, in cui sono intervenute anche le opinioniste dallo studio che hanno cercato di far ragionare l’idraulico, dandogli alcuni consigli. Per lui, però, arriva ora una carezza direttamente dall’esterno: l’incontro con papà Giacomo.

Il concorrente viene convocato in Super-Led e, dopo essere stato freezato, riceve la visita a sorpresa del padre che lo elogia: “Sono qui perché volevo dirti che stare in una Casa, 24 ore su 24, e avere una relazione è ben diverso dalla realtà. È facile giudicare da fuori, ma viverla come stai facendo te è spettacolare“. Poi, lo invita a riflettere: “Quando avrai un giorno figli, capirai che bisogna sopportare di più, avere più pazienza, accettare che la persona sia in un modo. E la persona che ti sta accanto farà lo stesso con te. Però sono fermamente convinto di come ti comporti, sei coerente con quello che sei“.

Giacomo, il papà di Tommaso saluta calorosamente Helena: il siparietto

Dopo lo “sfreeze” Tommaso Franchi riabbraccia papà Giacomo al Grande Fratello, e dallo studio interviene Alfonso Signorini per stemperare un po’ la loro commozione. Il conduttore inizialmente chiede a Giacomo se ha voglia di incontrare Mariavittoria, e a risposta affermativa la Minghetti fa il suo ingresso in Super-Led per conoscerlo. A seguire, ironicamente, Signorini gli domanda anche se ha voglia di conoscere “Il gruppo vasca“, ovvero Zeudi e Helena, in riferimento alla situazione che ha causato la spaccatura tra Tommaso e Mariavittoria.

Giacomo anche in questo caso risponde positivamente e accoglie entusiasta le due ragazze, con Helena che si avvicina subito a lui per salutarlo e congratularsi per il discorso fatto poc’anzi: “Piacere, hai detto belle parole, sono servite anche per me“. Lui, a quel punto, si avvicina per salutarla più calorosamente: “Fatti dare un bacio!“; a seguire, saluta anche Zeudi.