Giacomo Urtis a processo?/ Prelievi non permessi nella sua clinica oppure…invidia!

GIACOMO URTIS A PROCESSO PER UNA PROCEDURA NON AUTORIZZATA? LA VERITA’ A LIVE

Giacomo Urtis a processo? Live Non è la d’Urso è pronto a chiarire la situazione del noto chirurgo estetico dei vip portandolo a cospetto di Barbara d’Urso che proverà ad andare a fondo di quanto è accaduto con la speranza di portare a galla nuovi dettagli e, soprattutto, i sentimenti del dottore in attesa di scoprire come andranno le cose per lui. Il pomo della discordia sembra essere una procedura che Giacomo Urtis avrebbe utilizzato nella sua clinica senza avere i permessi giusti per farlo. All’inizio di quest’anno, il chirurgo estetico dei vip e anche ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato indagato dalla procura di Milano perché avrebbe effettuato prelievi di sangue ‘senza avere le autorizzazioni per farlo e, soprattutto, a scopo di lucro’ a pazienti che ne facevano richiesta per applicare una tecnica di trapianto e crescita di capelli che ne prevede l’uso.

GUAI IN ARRIVO PER GIACOMO URTIS?

Secondo quanto riportava il corriere.it già nei mesi scorsi, sembra che in seguito ai controlli dei Nas dei Carabienieri, Giacomo Urtis sarebbe finito nei guai proprio perché utilizzava questo sangue, dopo averlo centrifugato, per iniettarlo nel cuio capelluto per la ricrescita dei capelli. All’epoca dei fatti, quindi a febbraio, raccontandosi a Ilgiorno.it, Giacomo Urtis diceva di non aver ricevuto alcuna denuncia ribadendo che lui non fa prelievi non autorizzati e che l’unica cosa di cui è vittima è l’invidia. Il chirurgo ha poi spiegato che il trattamento, a cui lui stesso si è sottoposto, non è legato ad origine autologa ma viene dall’esterno ovvero sono contenuto di fiale prodotte in laboratorio. Adesso a Live Non è la d’Urso spiegherà cosa è successo in queste settimane dopo il famoso ‘controllo’ dello scorso febbraio. Il promo della trasmissione ha annunciato che il chirurgo dei vip potrebbe finire a processo, sarà proprio questo il motivo che lo sta tenendo con il fiato sospeso e che spiegherà questa sera?



