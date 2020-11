Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020/ Signoretti: “Lunedì entra in casa..”

Siamo tutti pronti ad una valanga di nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip 2020 ma quello che in molti non pensavano e che Alfonso Signorini sarebbe presto ricorso ai ripari per mettere una toppa all’eliminazione di Paolo Brosio e alla squalifica di Stefano Bettarini, due nuovi arrivati nella casa di Cinecittà. La loro uscita repentina e prima del previsto, la produzione sembra pronta a lanciare nella casa Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip che abbiamo imparato a conoscere perché spesso presente nei programmi di Barbara d’Urso tra polemiche e trash. Ad alzare il velo sulla sua possibile entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è il direttore Riccardo Signoretti che sui social posta la foto del chirurgo e annuncia il suo arrivo già lunedì prossimo durante la nuova puntata in prima serata senza specificare se sarà un concorrente ufficiale o altro.

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020?

In particolare, Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram scrive: “Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo…”. Liti e scontri sono quindi annunciati ancora di più di quelli che avrebbe potuto portare nella casa Stefano Bettarini. Se a questo aggiungiamo il fatto che Giacomo nella casa potrebbe parlare con gli altri inquilini di gossip, inciuci e dietro le quinte dei programmi di Canale5, siamo sicuri che le bombe non mancheranno. Per noi il suo arrivo nella casa è sicuramente promosso se confermato anche da Alfonso Signorini nelle prossime ore.



