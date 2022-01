Giacomo Urtis, baci passionali con Miriana Trevisan/ Complice l’euforia di Capodanno

È stato un ultimo dell’anno “al bacio” per Giacomo Urtis; la scatenata festa di fine 2021 organizzata per gli ospiti della casa l’ha infatti visto lasciarsi andare in baci molto passionali con Miriana Trevisan, complici forse l’euforia del party e l’alcool. Per quanto sia improbabile che questo genere di scena tra i due possa ripetersi, è stato un momento che i fan del Grande Fratello Vip sembrano aver commentato molto, con un misto di divertimento e stupore; molto stupore, in effetti. Giacomo, infatti, aveva fatto una pessima pubblicità a Miriana con Soleil, descrivendola come una che seduce gli uomini, si fa fare regali costosi e poi li abbandona.

Aldilà di questa parentesi non troppo elegante, il percorso del quarantaquattrenne chirurgo dei Vip – entrato in coppia con Valeria Marini – all’interno della casa sembra andare bene: Giacomo è ben inserito nel gruppo, si lascia andare a confidenze con gli altri e presta i suoi consigli – in una recente conversazione a tre, è stato prodigo di suggerimenti e strategie amorose con Gianmaria, interessato a capire la sua situazione con Federica -.

Giacomo Urtis, gli screzi di coppia con Valeria Marini

Non pare essere del solito avviso Valeria Marini, che si lamenta con le compagne di stanza di uno scarso gioco di “squadra” da parte di Giacomo, caldeggiando un chiarimento per risolvere questo problema. Trattandosi di una partecipazione “a due” è auspicabile che Giacomo possa ritrovare la giusta intesa con Valeria, per proseguire in maniera positiva nel gioco, sperando anche che il carattere bizzoso della sua compagna di squadra non emerga troppo danneggiando inevitabilmente anche lui e finendo col compromettere l’avventura dei due a caccia della vittoria, considerando che il pericolo della nomination si fa sempre più pressante.

Alessandro Basciano si confida con Giacomo Urtis

Anche Alessandro, incontrando Giacomo in sauna, ha deciso di confidarsi con il chirurgo per i suoi dubbi riguardanti la situazione con Sophie. “Ho parlato un po’ con Sophie per capire, lei vede me distaccato. Mi sono esposto, ti ho baciato facciamo quello che ci sentiamo di fare”. Giacomo Urtis già in diverse occasioni in questo Gf Vip si è dimostrato un buon ascoltatore, soprattutto con i concorrenti più giovani, e anche stavolta ha ascoltato ben volentieri Alessandro per cercare di ragionare con lui ad alta voce e riuscire a trovare una strategia per permettergli di esprimere ciò che prova con Sophie senza snaturare il suo carattere.



