Giacomo Urtis, cambia genere?/ “No, un po’ uomo un po’ donna è meglio. Piace di più”

Giacomo Urtis: cambia look, ma non genere

Da qualche tempo Giacomo Urtis ha cambiato look. Ha abbandonato i capelli corti e la barba, per sfoggiare una lunga chioma bionda e il viso completamente rasato. Qualcuno tra i suoi follower ha chiesto se stesse compiendo la transizione per cambiare di genere: “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. Sono sempre io con un po’ di fluidità”, ha risposto Urtis.

Gnonto: "Temo Mancini, per me era un idolo"/ "Vialli? Le sue parole sempre con me"

Ma non è stato il solo, in molti hanno interrogato il chirurgo sulla possibilità di un prossimo cambio di sesso. Sulle pagine Novella 2000, Urtis ha chiarito la sua posizione una volta per tutte: “Un po’ uomo un po’ donna è meglio, e soprattutto piace di più. Ovviamente mi riferisco al mio caso, massimo rispetto per coloro i quali, percependosi nel corpo sbagliato, decidono di cambiare sesso”.

Dario Cataldo, caduta nel Giro di Catalogna/ Sette fratture per il ciclista

Giacomo Urtis: pronto a sposare un uomo

Giacomo Urtis ha dichiarato che il suo aspetto androgino si riduce a un fatto estetico e non identitario, legato anche alle relazioni che intreccia: “La percezione che ho di me cambia in base alla persona con la quale esco. Se mi accompagno a qualcuno cui piace vedermi donna mi femminilizzo, e viceversa”. Nel corso della lunga intervista sulle pagine di Novella 2000, Urtis ha parlato anche di matrimonio e figlio. In passato il chirurgo dei vip è stato sposato con una donna: “Adesso vorrei riprovarci con un uomo. Deve farmi ridere, essere intelligente e stare bene economicamente, perché mi piace essere viziato… Ad ogni modo preparatevi al grande evento: quest’anno sento odore di fiori d’arancio. Ho numerosi pretendenti, da quando ho il capello lungo”. Infine ha messo che gli piacerebbe avere un figlio.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Roma Barcellona donne (risultato finale 0-1): decide Paralluelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA