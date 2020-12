Giacomo Urtis confessione choc “ho il terrore di invecchiare”/ “Fidanzato? No, sono solo…”

Giacomo Urtis è al sicuro dalle nomination e continua a intrattenere il pubblico con le sue imitazioni e i momenti in cui si lascia andare al riscaldamento della voce e ai suoi esercizi sempre un po’ sui generis. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha sicuramente portato l’allegria ma anche per lui è arrivato il momento di schierarsi un po’ da una parte o dall’altra e proprio in questi giorni ha detto la sua su Elisabetta Gregoraci. Al momento il chirurgo estetico dei vip non ha ancora avuto modo di litigare ma le sue frasi potrebbero venire a galla nella diretta di questa sera spazzando via la tranquillità di cui è stato protagonista. Ma cosa ha detto di strano e su chi? L’oggetto del parlare con i ragazzi della stanza arancione è ancora Elisabetta Gregoraci. Giacomo Urtis è convinto che i ragazzi della casa pendano dalle labbra della calabrese e poi rilancia: “È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei” e poi rivela anche alcune confidenze sentite da Andrea Zelletta e spiega: “Le ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c’è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo”.

Giacomo Urtis ammette di essere single e sui suoi ritocchini estetici rivela..

Dall’altro lato, a far venire un po’ fuori Giacomo Urtis è stato Cristiano Malgioglio che durante le sue interviste, ha pensato bene di chiedergli qualche notizia in più riguardo alla sua voglia di cambiare sempre esteticamente e poi sulla sua vita privata in questo momento. Il paroliere, neo arrivato al Grande Fratello Vip 2020, rilancia: “Perchè questa tua trasformazione?” e lui ha risposto: “Sicuramente perché mi piace sperimentare e ammetto che ho il terrore di invecchiare” e a quel punto il suo coinquilino lo spinge ad accettare con favore il passare del tempo senza averne paura. E la sua vita privata? Il chirurgo ammette: “No, sono solo, che devo fare?”. Sarà vero?



