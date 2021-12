Giacomo Urtis/ Consigli d’amore a Miriana per Biagio D’Anelli: “Se parti a carte scoperte è finita!”

Giacomo Urtis ancora poco ‘vivace’ in puntata

I colpi di scena all’interno del Grande Fratello Vip non finiscono mai, in particolare quando si tratta di aggiungere pepe con nuovi ingressi. Nelle ultime puntate infatti hanno fatto il loro ingresso nella casa Valeria Marini e Giacomo Urtis, legati come un unico personaggio. Il chirurgo dei vip sta iniziando ad ambientarsi e a stringere i primi legami all’interno della Casa, restando però ancora troppo in ombra rispetto alle dinamiche della messa in onda. Nel corso della ventiseiesima puntata, trasmessa lo scorso venerdì 10 dicembre, è risultato infatti ancora troppo fuori dagli schemi che vivacizzano le serate.

In particolare, nonostante ogni settimana sia ricca di discussioni e scontri anche piuttosto accesi, non sembra voler prendere una posizione ben precisa, tergiversando e dimostrandosi a tratti anche abbastanza strategico. Nel corso della serata si è limitato unicamente a scambiarsi alcune battute con il presentatore Alfonso Signorini, nonché grande amico all’esterno della casa.

Verso la ‘separazione’ da Valeria Marini?

Per il resto i telespettatori si aspettano molto di più dalla presenza di Giacomo Urtis, soprattutto su gossip e indiscrezioni che spesso racconta attraverso i suoi social. Nelle ore successive all’ultima diretta non si è reso protagonista di momenti degni di nota, diversamente dai giorni precedenti dove si era lasciato andare a conversazioni su argomenti personali molto sensibili e particolari.

Per ora, il commento su di lui è nel complesso neutro, vista l’inerzia che sembra dimostrare dal punto di vista dell’esposizione. Nelle prossime puntate ci si aspetta decisamente di più da una personalità così ricca e spesso anche provocatrice come ha dimostrato di essere nel corso della precedente esperienza nel reality show di Canale 5. Potrebbe forse lasciarsi andare un po’ di più qualora venisse separato da Valeria Marini e iniziasse a giocare come unico concorrente? Staremo a vedere nei prossimi appuntamenti.

A caccia di un fidanzato a Miriana Trevisan

Giacomo Urtis al momento è spesso presente in merito alla vicende sentimentali vissute dai Vipponi della Casa e in particolare tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Oltre ad essersi dimostrato un buon ascoltatore nei confronti di D’Anelli, che gli ha confidato i motivi dei suoi freni con la showgirl, il chirurgo nelle passate ore ha scherzato con entrambi i ragazzi mostrandosi disposto a cercare un fidanzato a Miriana. “Non voglio bugiardi affianco”, ha però precisato la Trevisan.

Giacomo le ha quindi dato una serie di consigli per non soffrire: “L’amore è un gioco a carte, devi vincere, devi ammaliare, devi incuriosire. Se parti a carte scoperte è finita!”, ha commentato, dopo le parole di Miriana che ha ammesso di essere sempre chiara e sincera con tutti. “Ma dipende dall’offerta… son tutti occupati questi!”, ha aggiunto Urtis, lasciando intendere che tutti i Vipponi, Biagio compreso, sarebbero fidanzati.

